Récord: más de 80 millones de refugiados y desplazados en el mundo

El número de refugiados y desplazados en el mundo superó los 80 millones de personas a mediados de 2020, un récord, en plena pandemia del covid-19, indicó la ONU el miércoles.



El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), Filippo Grandi, deploró que el mundo haya llegado a "este giro sombrío" y advirtió que la situación empeorará si "los dirigentes mundiales no acaban con las guerras".



"La comunidad internacional no consigue preservar la paz", dijo, en alusión a los desplazamientos forzosos, que se han duplicado en la última década.



A principios de año el número de personas que se vieron obligadas a abandonar sus hogares a causa de las persecuciones, conflictos y violaciones de los derechos humanos se elevaba a 79,5 millones, y esa cifra superó los 80 millones a mediados de 2020, según los cálculos del ACNUR.



Esa cifra de 79,5 millones incluye 45,7 millones de personas desplazadas en sus países, 29,6 millones de refugiados y otras personas desplazadas de forma forzosa fuera de sus países, y 4,2 millones de demandantes de asilo.



"Los conflictos existentes y los nuevos, así como el nuevo coronavirus tuvieron consecuencias dramáticas en su vida en 2020", indicó el ACNUR en su comunicado.



La violencia en Siria, en República Democrática del Congo, Mozambique, Somalia y Yemen provocaron nuevos éxodos en el primer semestre del año.



Las medidas que tomaron la gran mayoría de países para frenar la propagación del covid-19 tuvo un impacto en la asistencia a esos refugiados.



En el momento más fuerte de la pandemia, en abril, 168 países habían cerrado total o parcialmente sus fronteras, y 90 no hicieron excepciones para los solicitantes de asilo.