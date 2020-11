Real Sociedad quiere defender el liderato liguero

La Real Sociedad defiende el liderato liguero ante el Granada (6º) en la novena jornada del campeonato español, mientras el Barcelona buscará reaccionar contra el Betis y el Real Madrid visitará al Valencia.

El equipo merengue, animado tras su trabajada victoria el martes contra el Inter de Milán en Champions (3-2), buscará en Mestalla tres puntos que le puedan dar el liderato liguero, en caso de tropezón de la Real Sociedad.

El equipo vasco mantiene un pequeño punto de ventaja sobre el Real Madrid, en un inicio de temporada muy cerrado, con los seis primeros en apenas tres puntos.

Una victoria del Granada contra la Real Sociedad permitiría a los andaluces alcanzar a los donostiarras en la punta de la clasificación, al igual que el Atlético de Madrid (4º) que se enfrenta al recién ascendido Cádiz (5º) el sábado.

Empatados a 14 puntos, madrileños y gaditanos podrían apretar más la cabeza de la clasificación en caso de victoria de cualquiera de los dos.

El Atlético, único equipo que sigue invicto en LaLiga, acumula cuatro victorias consecutivas y va en busca de una quinta que le mantenga agarrado a la cabeza.

Más atrás, el Barcelona (12º) recibe el sábado al Betis (7º) con la obligación de reaccionar tras cuatro jornadas ligueras sin conocer la victoria, incluidas dos derrotas.

A 9 puntos del líder de LaLiga, aunque con dos partidos menos, los hombres de Ronald Koeman necesitan puntuar para no quedar más descolgados.

Para ello, el equipo azulgrana tendrá que mejorar su puntería.

"Necesitamos marcar más goles. No se trata del carácter, sino del rendimiento. No es suficiente. Si creas muchas oportunidades y solo marcas uno, eso no es bueno", afirmaba Koeman, el sábado pasado tras el empate contra el Alavés.

El sábado contra el Betis, el Barça tendrá una nueva oportunidad para enderezar el rumbo en Liga con goles.