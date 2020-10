Real Madrid golea al Huesca en el estreno de Hazard como goleador

Madrid, España | El Real Madrid (1º) se impuso claramente por 4-1 al Huesca (18º), en el primer partido del sábado de la 8ª jornada de LaLiga española, en el que el belga Eden Hazard se estrenó como goleador esta temporada.



El internacional belga, aquejado de varias lesiones desde que llegara al Real Madrid en 2019, abrió el marcador con un zurdazo en el tramo final de la primera parte (40), mientras que el francés Karim Benzema (45 y 90) y el uruguayo Federico Valverde (54) fueron los otros autores de los goles blancos.

David Ferreiro anotó el tanto del honor para el Huesca.

Eden Hazard is back. He scored his first goal of the season today. 🔥 pic.twitter.com/GvHh8HjXIm