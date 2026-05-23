Real Madrid gana en una noche de despedidas

El Real Madrid se impuso 4-2 al Athletic Club en una noche de despedidas este sábado en el club merengue, mientras Girona y Mallorca descendieron a la Segunda División tras la 38ª y última jornada de LaLiga.

El Real Madrid se impuso al Athletic en el adiós de su leyenda Dani Carvajal, que fue el asistente de Gonzalo en el primer tanto merengue (11').

Los goles de Jude Bellingham de tiro a la escuadra (40'), Kylian Mbappé (51') y Brahim Díaz (88') hicieron inútil el tanto de Gorka Guruzeta de volea (45+1') y el de Urko Izeta (90+1').

El triunfo fue la mejor forma de despedir a Carvajal, tras ser el dueño de la banda derecha del Real Madrid en la última década.

El lateral se fue emocionado y con los ojos llorosos a través de un pasillo de honor de sus compañeros y acompañado por los aplausos del Bernabéu al ser sustituido por Manu Serrano (84').

"Cierro una carrera que no podía soñar y solo tengo palabras de agradecimiento, lo he disfrutado como un niño y espero que todos los madridistas hayan disfrutado de mis 451 partidos y, en un futuro, volver a mi casa, de una manera diferente, pero ayudando", dijo Carvajal a la televisión de su club.

También fue el último encuentro para el defensa David Alaba, homenajeado por el público, y para el técnico Álvaro Arbeloa, quien el viernes anunció que no seguiría al frente del conjunto merengue.

El banquillo del Real Madrid quedará vacante, previsiblemente, hasta que se resuelvan las elecciones a la presidencia del club merengue, después de que este sábado, el empresario Enrique Riquelme diera el paso para ser candidato contra el actual presidente Florentino Pérez.

El Real Madrid despide un curso para olvidar con un partido sin Vinícius, ausente por asuntos personales con permiso del club, y con algunos pitos que acabaron convertidos en aplausos para Kylian Mbappé.

El francés acalló las protestas iniciales con un disparo raso para hacer el 3-1 (51') y acabar la campaña como máximo goleador de LaLiga con 25 goles, dos más que el delantero del Mallorca, Vedat Muriqi.



