“Putin eligió esta guerra y ahora él y su país sufrirán las consecuencias”, asegura Joe Biden

Este jueves el presidente estadounidense, Joe Biden, se pronunció sobre la invasión rusa en Ucrania. En una conferencia llena de declaraciones tajantes, Biden anunció que impondría severas sanciones a la economía rusa para hacerle frente a lo que él describe como una “amenaza inventada” del presidente ruso, Vladimir Putin, para invadir el país en el este europeo.

“El Gobierno ruso se ha justificado diciendo que Ucrania quería invadir Rusia, que Ucrania cometía genocidios, lanzando todas estas acusaciones sin evidencia alguna. Esto nunca se trató de una preocupación de seguridad, se trata de una agresión directa inspirada por el deseo de Putin de tener su propio imperio por cualquier medio necesario”, detalló Biden.

Sanciones económicas como punto de partida



El presidente estadounidense explicó que, tras una reunión con la G7 y sus aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), se decidió imponer severas sanciones que golpearán la economía rusa a largo plazo. “Reduciremos su capacidad de financiar las fuerzas militares y lo hemos diseñado a propósito para maximizar el impacto a largo plazo”.



Además, anunció que cada activo ruso en Estados Unidos será congelado, incluyendo aquellos pertenecientes a los grandes bancos rusos en territorio americano. En esta estrategia de ataque mediante sanciones económicas, Biden prometió que ahogarían los ingresos rusos, “destruiremos parte de su economía y limitaremos su capacidad durante años. Esto será un golpe a las ambiciones a largo plazo de Putin”, señaló.



Si estas sanciones no surten su impacto para frenar la invasión, Biden aseguró que, tanto Estados Unidos como los miembros de la OTAN, “estamos preparados para tomar más medidas además de las penas económicas”.

“Rusia ha mostrado todas sus intenciones y rechazó todos los intentos del Occidente para evitarlo”, declaró Joe Biden este jueves.

Adicionalmente, aseguró que Estados Unidos publicaría los nombres y apellidos de las familias que conforman la élite oligárquica rusa, quienes supuestamente han apoyado la causa de Putin.



Coordinación robusta con la OTAN



El mandatario también anunció que este viernes se celebrará una cumbre de la OTAN para delinear los próximos pasos a tomar para fortalecer todos los aspectos de la alianza política y militar de los 30 países que conforman esa entidad.



“Estamos más unidos que nunca. No hay duda de que Estados Unidos y cada aliado de la OTAN cumplirá con los compromisos establecidos en el artículo cinco de nuestra convención, el que dice que el ataque contra uno es un ataque contra todos”, aseguró Biden. También indicó que ahora no está entre sus planes hablar con el presidente ruso, Vladimir Putin.



Estados Unidos defenderá "cada ápice del territorio de la OTAN", pero no enviará tropas a Ucrania, concluyó el presidente estadounidense. Añadió que "nuestras fuerzas armadas no van a Europa para combatir en Ucrania, sino para defender a nuestros aliados de la OTAN y tranquilizar a los aliados del Este".



Temores por el precio de la gasolina



Uno de los ejes más preocupantes sobre las consecuencias que está provocando la invasión rusa en Ucrania es el aumento en el precio de la gasolina. Sobre eso, Biden indicó que su gobierno “protegerá a las familias estadounidenses y a sus empresas de posibles aumentos en los precios y también ha tomado acciones para que los precios mundiales de la gasolina no aumenten”. Concluyó diciendo que haría todo lo posible y todo lo que estuviera en su poder para evitar que las economías globales sufran las consecuencias económicas de posibles aumentos en el precio de los combustibles.



Para concluir, el presidente reiteró el compromiso estadounidense con "la libertad de la democracia y la dignidad humana", aunque reiteró que este "es un momento peligroso para Europa y para la libertad al rededor del mundo".

Se comprometió a ayudar, mediante apoyo humanitario, a los ucranianos "mientras defienden a su país". Y, finalmente, lanzó una advertencia al Gobierno de Putin: "Si Rusia realiza ciberataques contra nuestras empresas o infraestructura, estaremos listos para responder. Esta agresión contra Ucrania le costará muy caro a Putin, nos encargaremos de que así sea".