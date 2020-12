PSG-Basaksehir interrumpido por supuestos insultos racistas del 4º árbitro

París, Francia | Los jugadores del París SG y del Basaksehir turco abandonaron la cancha este martes tras quedar interrumpido el encuentro, de la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, por supuestos insultos racistas por parte del cuarto árbitro.

El incidente ocurrió en el minuto 16 (con el 0-0 inicial en el marcador), después de que el árbitro expulsara al entrenador adjunto del equipo turco, el camerunés Pierre Webo, después de que éste denunciase insultos racistas por parte del cuarto árbitro, que es el rumano Sebastian Costelscu, según la información proporcionada por la UEFA.

Después de que el partido quedase interrumpido durante unos minutos, los jugadores y miembros del 'staff' del Basaksehir tomaron la decisión de abandonar la cancha, algo que hicieron también los parisinos.

Miembros del banquillo turco explicaron al árbitro principal, el también rumano Ovidiu Hatega, que su compatriota había llamado "negro" a uno de los miembros del equipo estambulita.

Pero la decisión de Hatega fue la de expulsar a Webo, lo que añadió más confusión a la escena.

Si el partido no se reanuda, la UEFA podría dar por perdido el partido al Basaksehir (3-0), pero esta decisión tendría consecuencias en la clasificación final del grupo H, ya que París SG, Leipzig y Manchester United, que juegan el otro partido en Alemania, llegan a la última fecha empatados los tres con 9 puntos, por lo que uno de los tres quedará eliminado.

​







PSG v Basaksehir assistant referee allegedly said the "n-word" to a staff of Basaksehir pic.twitter.com/TIDp5vlyk1

— noobfcb (@noob_fcb)

December 8, 2020