Primera sesión de constituyentes se suspende en Chile por razones técnicas

La primera sesión de trabajo de la Convención Constitucional que debe redactar la nueva Constitución de Chile se suspendió este lunes al no contar con los medios técnicos para trabajar, según denunciaron constitucionalistas.



Tras la convulsa instalación de la Convención el domingo después de las protestas que estallaron en las afueras de la sede donde se realizaba la ceremonia, quedó fijado el inicio de las sesiones de trabajo para la tarde de este lunes.



Pero dos horas después del horario fijado, comenzaron a salir los constituyentes, denunciando que no estaban las condiciones técnicas para poder dar inicio a esta primera histórica sesión.



"Que no hayan previsto esta situación enoja un poco, porque tuvieron el tiempo necesario y los recursos para hacerlo", dijo a la AFP la constituyente Ingrid Villena.



Según una declaración de la bancada del Partido Socialista, para respetar los aforos debido a la pandemia se habían dispuesto cuatro salas distintas para reunir a los 155 convencionales. Pero estas no estaban interconectadas ni contaban con otros medios técnicos para que pudieran fluir las discusiones.



"La sesión fue suspendida, porque el gobierno de Sebastián Piñera, pese a que llevamos dos años de contexto de pandemia, no es capaz de habilitar un espacio para que todos trabajemos de forma segura", dijo el constituyente de la Lista del Pueblo Rodrigo Rojas.



"No quiero especular, pero creo que la Convención merece que el gobierno dé una explicación, a mi me parece irresponsable", apuntó por su parte el abogado y constituyente Fernando Atria.



Después de sellarse la elección de la directiva de la Convención el domingo, la primera sesión de trabajo de este lunes tenía por objeto analizar una petición para entregar una amnistía a los llamados "presos de la revuelta", en su mayoría jóvenes que cumplen más de un año de prisión preventiva tras ser apresados en el marco de las manifestaciones que estallaron a partir del 18 de octubre de 2019, en un malestar social que se encauzó con el proceso constituyente.



Tras la suspensión de este lunes, los constituyentes quedaron citados para el martes.



