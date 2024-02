Presidente del PSG habló del futuro de Mbappé

"Cuando tomemos ambos una decisión, los diremos", declaró el jueves el presidente del PSG, Nasser Al Khelaifi, sobre el futuro de la estrella francesa Kylian Mbappé, libre para firmar con quien quiera desde enero.



Al ser preguntado por los periodistas al margen del Congreso de la UEFA en París sobre el futuro del atacante del PSG Kylian Mbappé, que acaba su contrato en junio, Al Khelaifi dio esa simple respuesta.



No hay "ninguna evolución" en el caso, y Mbappé "no ha informado al club de ninguna decisión", cuando existe un acuerdo por el que el atacante francés debe avisar al presidente del PSG Nasser Al Khelaifi en primer lugar cuando haya tomado su decisión, explicó el domingo a la AFP una fuente cercana al club.



La última declaración sobre este asunto por parte del jugador fue la realizada el 3 de enero, tras la Supercopa de Francia ganada contra Toulouse (2-0): "Todavía no he tomado mi decisión, pero tenemos un acuerdo con el presidente que hace que todas las partes estén protegidas", insistió Kylian Mbappé. "Lo anunciaré una vez haya tomado mi decisión", añadió.



"No voy a ocultar que quiero que Kylian se quede, el mejor jugador del mundo es Kylian y el mejor club para él es París (SG)", declaró a principios de enero el dirigente catarí en la radio RMC.



Entre los clubes que podrían estar interesados en firmar al atacante destacan el Real Madrid, uno de sus equipos favoritos y considerado desde hace años como el destino más probable para el jugador, y el Liverpool, que cuenta también con un gran palmarés en Liga de Campeones.