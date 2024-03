Presidente de DC Comics cree que la inteligencia artificial quita motivación a los artistas

30 de marzo de 2024, 9:07 AM

Siempre hay peligro cuando hay demasiado contenido y la gente no tiene suficiente tiempo para consumir lo que está sucediendo. Definitivamente lo percibo.

Podría suceder con historias que no se perciban como especiales y únicas... (pero) este año será muy interesante dado los enfoques más divergentes con superhéroes en "Deadpool" o "Joker".

No importa qué tipo de cómic prefiera, lo importante es que se divierta y aprenda con él.

Tienes que revitalizarte continuamente. Pero como fan diría que hemos sido mimados durante muchos años, no solo con películas sobre los personajes más icónicos, sino con otras muchas cosas del catálogo... Cosas por las que habría matado cuando era niño.

Pero incluso si fuera aceptado y alguien me pagara para usar un motor de IA, simplemente no lo haría.

No creo arte solo para tener algo por lo que me paguen.

Me encanta sentarme con una hoja de papel y un lápiz. Entro en ese estado de ensoñación, pasan horas y parece que han pasado 15 minutos, y al final, tengo esta increíble sensación de satisfacción porque he emprendido este viaje y he creado algo.