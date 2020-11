Presentan más de 80.000 denuncias por abuso sexual contra Scouts de EEUU

Más de 80.000 víctimas de abuso sexual entre los scouts estadounidenses se habrán manifestado el lunes por la noche, fecha límite para beneficiarse de un fondo de compensación establecido por la organización como parte de su declaración de bancarrota, dijo a AFP uno de sus abogados.



"Hasta donde sabemos, ha habido 11.000 denuncias en todo el mundo contra la Iglesia católica, creemos que los casos de boy scouts serán ocho veces más numerosos a las 17H00 de esta noche" (22H00 GMT), dijo el lunes Andrew Van Arsdale, miembro de un equipo de abogados que representa a las víctimas de estos abusos.



"Estamos horrorizados por la cantidad de vidas que han sufrido abusos en el pasado entre los scouts y conmovidos por la valentía de aquellos que han salido del silencio", dijo la organización Boy Scouts of America en un comunicado, sin confirmar las cifras.



La organización, fundada en 1910, es el principal movimiento scout de Estados Unidos. Tiene 2,2 millones de miembros de entre 5 y 21 años.



Afectada por las acusaciones de abuso sexual, se declaró en bancarrota en febrero con el objetivo de congelar todos los reclamos de compensación presentados por ex boy scouts en la corte y redirigirlos a un fondo de indemnización.



Boy Scouts of America, que estima sus activos en más de 1.000 millones de dólares, no ha indicado qué monto pretende dedicar al fondo.



Las revelaciones de abuso sexual entre los boy scouts de Estados Unidos salieron a la luz por primera vez en 2012, cuando Los Angeles Times publicó documentos internos que abarcaban décadas de abuso sexual entre sus filas.



Se trataba entonces de unos 5.000 "expedientes de perversión", correspondientes a una cantidad similar de presuntos agresores entre los líderes scouts.



La mayoría nunca habían sido denunciados ante las autoridades y la organización se limitó a expulsarlos.



Desde entonces, las acciones legales se han multiplicado contra Scouts, en particular después de la extensión por varios estados de los plazos de prescripción para las agresiones pedófilas.