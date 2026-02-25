Prensa nicaragüense vincula al régimen Ortega-Murillo con minería ilegal que impacta a Costa Rica

La prensa nicaragüense sostiene que el régimen de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo dirige la minería ilegal en ese país y que la actividad tiene impacto en territorio costarricense.



Diversos medios de comunicación de Nicaragua informan que la actividad minera se ha extendido a áreas protegidas, territorios indígenas y zonas aledañas al río San Juan, frontera natural con Costa Rica.



El diario La Prensa indicó que, tras una investigación conjunta con Fundación del Río, el “régimen miente sobre la actividad minera”, al señalar que quedó al descubierto cómo se beneficia la cúpula del poder y empresarios chinos con el oro extraído mediante minería ilegal.

“Esa actividad minera ilegal se ha extendido hacia áreas protegidas y en territorios indígenas; entre estas zonas está el río San Juan. El ambientalista (Amaru Ruiz de la Fundación del Río) menciona que ahí se reporta contrabando, tráfico, trata de personas e impactos hacia el vecino país de Costa Rica”, publicó La Prensa.

Por su parte, el medio 100% Noticias tituló en una de sus notas que el “régimen en Nicaragua responde ‘mintiendo’ a cuestionamientos de concesiones mineras”. Además, señaló que el fin de semana anterior los Ortega-Murillo ordenaron a la Procuraduría General de la República de Nicaragua defender públicamente las recientes concesiones mineras, calificándolas como “transparentes” y legales.



Según ese medio, “el Gobierno de Costa Rica solicitó oficialmente a Nicaragua reforzar los patrullajes en el río San Juan ante denuncias de traslado de sedimentos vinculados a minería ilegal en la zona fronteriza”.



Este martes, el ministro de Seguridad de Costa Rica, Mario Zamora, sobrevoló la zona del cerro Conchudita, en Cutris de San Carlos, a unos 70 kilómetros de Crucitas, en las cercanías del río San Juan, y manifestó que buscan recuperar la soberanía del país evitando la extracción ilegal de oro por parte de coligalleros en ese sector.



La semana anterior, Zamora remitió un oficio a la Cancillería costarricense solicitando su intervención para que el gobierno de Nicaragua refuerce los patrullajes en el río San Juan, utilizado —según denuncias— para trasladar material minero hacia territorio nicaragüense.

Según el jerarca, desde que iniciaron los operativos contra la minería ilegal, se han incautado 16 mil sacos de material, aunque se estima que cuatro veces esa cantidad ya fue trasladada a Nicaragua. Además, señaló que ambos países se reunirán el próximo sábado 28 de marzo en Peñas Blancas para coordinar acciones conjuntas contra el contrabando de oro.



El medio Confidencial también informó que la “dictadura reparte 72 concesiones mineras entre 16 empresas chinas en menos de tres años. Cuatro empresas acaparan el 70% de concesiones y hectáreas”.



De acuerdo con Confidencial, el 16 de febrero de 2025 el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo superó el millón de hectáreas entregadas en concesión a empresas chinas, con uno y dos años de funcionamiento en el país, según datos oficiales analizados por ese medio. Añadió que 16 empresas chinas controlan más de un millón de hectáreas para explotación minera en Nicaragua.



Asimismo, se señala que parte del material extraído ilegalmente en la Zona Norte de Costa Rica cruzaría el río San Juan y terminaría en manos de empresas chinas.



Durante el operativo realizado este martes en el cerro Conchudita, las autoridades costarricenses informaron la detención de 20 personas que extraían material de forma ilegal, el hallazgo de 20 campamentos y tres plantas eléctricas, así como la confirmación de la destrucción del 90% de ese sector.

