Precios del petróleo vuelven a subir tras negociaciones fallidas entre EE. UU. e Irán

Los precios del petróleo abrieron con un repunte el lunes poco después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera que rechazaba la respuesta de Irán a la propuesta de paz de Washington, y de que Irán renovara sus amenazas en el estrecho de Ormuz.



La referencia internacional Brent para entrega en julio subió un 2,69% hasta los 104,01 dólares por barril.



Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate, avanzó un 2,54% hasta los 97,84 dólares por barril.