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Precios del petróleo vuelven a subir tras negociaciones fallidas entre EE. UU. e Irán

Lejos de acordar la paz, Irán renovó sus amenazas en el estrecho de Ormuz.

AFP
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Por AFP Agencia 10 de mayo de 2026, 17:01 PM

Los precios del petróleo abrieron con un repunte el lunes poco después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera que rechazaba la respuesta de Irán a la propuesta de paz de Washington, y de que Irán renovara sus amenazas en el estrecho de Ormuz.

 La referencia internacional Brent para entrega en julio subió un 2,69% hasta los 104,01 dólares por barril.

 Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate, avanzó un 2,54% hasta los 97,84 dólares por barril.


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