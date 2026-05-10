Internacional
Precios del petróleo vuelven a subir tras negociaciones fallidas entre EE. UU. e Irán
Lejos de acordar la paz, Irán renovó sus amenazas en el estrecho de Ormuz.
Los precios del petróleo abrieron con un repunte el lunes poco después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera que rechazaba la respuesta de Irán a la propuesta de paz de Washington, y de que Irán renovara sus amenazas en el estrecho de Ormuz.
La referencia internacional Brent para entrega en julio subió un 2,69% hasta los 104,01 dólares por barril.
Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate, avanzó un 2,54% hasta los 97,84 dólares por barril.