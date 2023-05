Por segunda vez un equipo inglés golea 4-0 al Real Madrid en copa europea

❌ Peores derrotas del Real Madrid 🇪🇸 en la Copa de Europa 🏆



📌1989: 5-0 vs Milan 🇮🇹

📌1965: 5-1 vs Benfica 🇵🇹

📌1980: 5-1 vs Hamburgo 🇩🇪

📌2009: 4-0 vs Liverpool 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

📌2023: 4-0 vs Manchester City 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🆕