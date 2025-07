¿Por qué el jurado absolvió a Sean "Diddy" Combs de los delitos más graves?

Sean “Diddy” Combs fue absuelto este miércoles de los delitos de tráfico sexual y asociación ilícita, tras un juicio de alto perfil que duró siete semanas.

Según reportes de AFP y El País, los doce jurados —ocho hombres y cuatro mujeres— concluyeron que no existían pruebas suficientes para afirmar que Combs liderara una organización criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres. Este cargo, el de asociación ilícita, conllevaba una posible cadena perpetua, al requerir evidencia de coordinación con al menos otro miembro de una red para cometer múltiples delitos a lo largo de una década y en más de un estado.

Tampoco se alcanzó una condena por tráfico sexual, ya que no se logró comprobar, más allá de toda duda razonable, que existiera un patrón sostenido de coerción o violencia estructurada contra las víctimas. Aunque los testimonios —incluidos los de sus exparejas Cassie Ventura y una mujer identificada como “Jane”— fueron contundentes, el jurado no logró establecer que Combs ejerciera control sistemático con fines de explotación sexual.

Esta complejidad legal fue clave para que el jurado no llegara a una condena en ese punto. El martes 1° de julio, el jurado reconoció su desacuerdo inicial respecto a ese cargo, pero tras la insistencia del juez Subramanian para continuar deliberando, lograron un veredicto unánime al día siguiente.

Tampoco se le halló culpable del delito de tráfico sexual, que implicaba demostrar coerción o violencia sistemática hacia las víctimas para explotarlas sexualmente.

Aunque los testimonios fueron estremecedores, los jurados no alcanzaron la convicción más allá de toda duda razonable sobre la existencia de ese tipo de control prolongado y estructurado.

Pese a las exoneraciones, Combs fue declarado culpable de dos cargos relacionados con transporte con fines de prostitución. Estos delitos, aunque menos graves, conllevan hasta 20 años de prisión.

Su defensa —liderada por Marc Agnifilo y Teny Geragos— logró evitar las condenas más severas, en un juicio marcado por documentos financieros, grabaciones privadas y testimonios detallados.



Durante el proceso, Combs no testificó, decisión estratégica en juicios penales estadounidenses. Su equipo legal centró su defensa en sembrar dudas sobre el consentimiento y el carácter de las relaciones con sus exparejas, argumentando que su estilo de vida no equivalía a criminalidad.



La absolución parcial fue recibida con emoción por la defensa. Mientras tanto, la fiscalía cuestionó el intento de Combs de obtener libertad bajo fianza (un millón de dólares y entrega de pasaporte), y recordó que aún enfrenta más de 150 demandas civiles por abuso, acoso y violación.



Cassie Ventura, cuyo testimonio detonó este proceso judicial tras una demanda civil presentada en 2023, fue clave para que el caso llegara a juicio penal. Aunque el jurado no lo halló culpable en su caso específico, sus abogados afirmaron que “ella allanó el camino” para que se hiciera justicia, rompió el espiral del silencio y motivó a otras víctimas a hablar.



Ahora, el juez deberá definir la sentencia para los cargos por los que fue condenado. Sean Combs, magnate musical y empresario multimillonario, aún enfrenta un largo camino legal que podría comprometer su libertad por años.