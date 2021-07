Popular youtuber mexicana enfrenta proceso penal por pornografía infantil

Yoseline Hoffman, una popular youtuber mexicana, deberá enfrentar en prisión acusaciones penales por presunta pornografía infantil, tras haber comentado en su canal un video de una violación a una menor, según determinó el juez del caso.



Hoffman, quien tiene unos 14 millones de suscriptores en dos canales de YouTube, fue "vinculada a proceso" el lunes, al determinar el juez que hay indicios de agravio a un menor de edad, de acuerdo con la fiscalía.



La "influencer" de 30 años fue detenida la semana pasada en Ciudad de México y recluida en la cárcel de mujeres de Santa Martha Acatitla, desde donde deberá enfrentar el proceso.



En marzo último, un fiscal la acusó de haber almacenado y reproducido un video en el que una menor de edad sufre una violación a manos de varios hombres.



Los hechos ocurrieron en 2018, cuando la víctima tenía 16 años. Las imágenes no llegaron a ser difundidas abiertamente en YouTube.



Pero en un video que subió a la plataforma, 'YosStop' asegura haber recibido el material y describe el abuso.



El despacho de abogados que representa a la víctima de la violación dijo en un comunicado que Hoffman utilizó YouTube con fines de lucro.



La joven que aparece en la grabación acusó también a cuatro hombres de violación y a uno más por pornografía junto con 'YosStop'.



Hasta el momento, la fiscalía no ha ejercido acción penal contra los demás presuntos responsables.



"En la audiencia de continuación, el impartidor de justicia ratificó la prisión preventiva oficiosa, como medida cautelar. Además, fijó dos meses para el cierre de la investigación complementaria", señaló el organismo investigador en un comunicado.



De ser encontrada culpable, Hoffman podría enfrentar una pena de hasta 12 años de prisión, según las leyes mexicanas.



No es la primera vez que un "influencer" enfrenta a la justicia en México. En febrero pasado, las autoridades detuvieron a un hombre conocido como Rix acusado de haber violado a la también youtuber Nath Campos.





Lea también Entretenimiento Festival de Cannes celebra en su apertura el retorno del cine a la gran pantalla Al evento fueron figuras del cine mundial como Pedro Almodóvar, Andie MacDowell, Jessica Chastain, Helen Mirren y Spike Lee.