Policía rodea casa de hermano de Daniel Ortega y le decomisa computadoras y teléfonos

La Policía de Nicaragua mantiene rodeada, este lunes, la casa de Humberto Ortega, hermano del presidente Daniel Ortega.



Así lo informan medios como El Confidencial y 100% Noticias, que afirman que el amplio operativo en la casa del exjefe del Ejército Sandinista se da a partir de la entrevista que este dio a un medio argentino.

En esa publicación, Ortega aseguró, entre otras, que su hermano no tiene sucesores al poder y que lo han intentado asesinar (ver video adjunto de Telenoticias).

“Me he expuesto ante gente radical que quisiera matarme. Yo jamás les he mostrado miedo, y jamás he dicho me voy de Nicaragua. Jamás he dicho que me voy a exiliar. Y si me quieren hacer eso, no lo voy a tolerar y voy a preferir morir defendiendo esos principios que darles el chance de que me humillen”, expresó a Infobae.