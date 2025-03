Policía dice que no había "elementos médicos" en la habitación de Maradona cuando murió

No había "elementos médicos" ni "sueros" en la habitación donde Diego Maradona cumplía una internación domiciliaria tras una neurocirugía, aseguró este martes en un juicio en Buenos Aires, uno de los primeros policías que ingresó a la casa del astro del fútbol tras su muerte hace cuatro años.

Cuatro uniformados dieron testimonio en un juzgado en San Isidro, en la periferia norte de la capital argentina, en el juicio a siete profesionales de la salud acusados por homicidio con dolo eventual, una figura que implica que eran conscientes de que su accionar podía ocasionar la muerte.

Lucas Farías, subcomisario de la policía bonaerense, relató a los tres jueces que entró a la habitación de Maradona casi una hora y media después de su muerte. "No vi elementos médicos en la habitación. No vi sueros que creo que tiene que tener una internación domiciliaria", dijo el oficial.

"Lo que me llamó primero la atención de Diego Maradona era la posición boca arriba con el abdomen muy inflamado a punto de explotar", añadió. "Me sorprendió verlo así a Maradona, no pensé nunca encontrarme con esa imagen".