Polémica en Francia: Policía entra a colegio y detiene a sospechoso de acoso

París, Francia | La detención en clase de un adolescente de 14 años, sospechoso de acosar a una estudiante trans, provocó una polémica en Francia, en pleno debate sobre cómo atajar el acoso escolar tras el reciente suicidio de un chico de 15 años.



El controvertido arresto tuvo lugar el lunes en un centro de educación secundaria de Alfortville, al sureste de París, después que la estudiante de 15 años de otro liceo de la ciudad denunciara amenazas de muerte e insultos tránsfobos.



Ante las críticas de una actuación excesiva, el gobierno del presidente centrista, Emmanuel Macron, defendió que la detención fue "conforme" a la ley y subrayó la necesidad de enviar un "mensaje muy fuerte" a los acosadores.



"Así es como haremos frente a la lacra del acoso y así es como protegeremos a nuestros hijos", aseguró el miércoles en rueda de prensa el portavoz del gobierno, Olivier Véran, tras varios días de polémica.



La alumna acosada, que se encuentra en transición de género, según las autoridades educativas, recibió mensajes amenazantes o insultantes: "Te vamos a degollar", "suicídate" o "travelo", indignó una fuente policial.



La detención en plena clase sorprendió no obstante a alumnos y padres. "Sigue siendo un adolescente. No es normal", dijo a AFP Lamia H., de 39 años, que expresó su rechazó hacia los "hechos" de acoso.



Una adolescente de 14 años, que afirma estar en la misma clase que el detenido, explicó que los policías llegaron y "lo esposaron, explicándole los hechos de los que se le acusaba". "Estábamos en shock", agregó.



El adolescente, que expresó su arrepentimiento, compareció ante un magistrado de la fiscalía el martes y debería efectuar servicios a la comunidad en las próximas semanas.



El principal sindicato de directores de centros educativos SNPDEN-Unsa opinó que no era la mejor manera de actuar, pero que la policía quiso "dar un ejemplo espectacular" debido al clima reinante sobre el acoso escolar.



Francia está conmocionada por el suicidio el 5 de septiembre de Nicolas, de 15 años, que se quejaba de sufrir acoso escolar y cuyos padres recibieron una carta amenazante de las autoridades educativas tras señalar esos hechos.