Pilotos tienen compasión y despegan con 640 refugiados afganos

En medio del drama que se vive actualmente en Afganistán, luego de que los talibanes tomaran el control de Kabul, surgen decenas de videos e imágenes impactantes.



Según registra la prensa internacional, pilotos del ejército de Estados Unidos, quienes llegaron a evacuar a ciudadanos norteamericanos en un C-17 Globemaster III de la Fuerza Aérea, tuvieron compasión al ver a cientos de refugiados afganos subidos en la aeronave, por lo que decidieron despegar con 640 de ellos.

El avión, que viajó de Kabul a Qatar, por lo general transporta unos 200 soldados más equipo militar; pero, en esta ocasión, sirvió como vuelo humanitario. Eso sí, tuvieron que dejar en el aeropuerto a cientos de personas que también buscan una salida desesperada por temor a ser asesinadas.

About 640 Afghan refugees were on the aircraft. Instead of forcing them off, the crew felt compassion and made the decision to go.



Incredible and heart-wrenching. pic.twitter.com/fLM4EURO4n