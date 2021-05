Philadelphia elimina al Atlanta y pasa a semis de la 'Champions' de Concacaf

Los Angeles, Estados Unidos | El Philadelphia Union empató 1-1 este martes con el Atlanta United del técnico argentino Gabriel Heinze y se convirtió en el primer semifinalista de la Liga de Campeones de Concacaf por marcador global de 4-1.



El Atlanta se puso en ventaja un gol del argentino Santiago Sosa en el minuto 45+2 pero el ariete polaco Kacper Przybylko igualó el marcador en el 88 para festejo de su afición en el Subaru Park de Chester (Pensilvania).

El Union, que tenía una cómoda ventaja de 3-0 lograda en la ida en Atlanta, alcanzó las semifinales en su primera participación en este torneo, que otorga al ganador un boleto para el Mundial de Clubes de la FIFA.

Philadelphia enfrentará ahora al vencedor del cruce de cuartos entre el América mexicano y el Portland Timbers estadounidense, que se resolverá el miércoles después del empate 1-1 en la ida.

Heinze, por su parte, afrontó el choque con sensibles bajas por lesión, especialmente el argentino Ezequiel Barco y el mexicano Jurgën Damm, y sufrió su primer tropiezo desde su llegada al banquillo de Atlanta en esta temporada.

"La pérdida de jugadores importantes siempre afecta pero hoy se ha demostrado que aparte de ellos hay un grupo de futbolistas que quiere competir", dijo el ex defensa del Real Madrid y Manchester United. "Me quedaría corto al reconocer a este equipo por muchas cosas y no solo por lo futbolístico".

Al terminar el partido, Heinze sostuvo un encendido diálogo en el césped con el entrenador del Union, Jim Curtin.

En la rueda de prensa, Curtin recriminó con dureza que Heinze señalara a sus jugadores por fingir faltas y perder tiempo para mantener el resultado.

"Él es un entrenador increíble, un jugador increíble, pero aún así puedes ser un mal perdedor y un idiota al final de un partido", declaró el técnico de Philadelphia.

"Seguro que ha estado en partidos en los que su equipo iba ganando, como jugador o como entrenador, en los que hay algunas tácticas y no es tan urgente salir del campo (...) Lo entiendo, pero no creo que se trate de eso. Se trata de hablar en el campo", afirmó.

"Creo que deberíamos darnos la mano como hombres después del partido (...) No voy a quedarme sentado y aguantarlo más. Creo que hay grandes entrenadores estadounidenses en esta liga. Hay grandes entrenadores extranjeros en esta liga. Y no quiero hacer nada más de esto", agregó Curtin.

- Przybylko, goleador de la competición -

Sin atrincherarse a defender la ventaja de la ida, Philadelphia gozó de las mejores ocasiones en la primera parte del partido, incluidos dos disparos dentro del área del lateral camerunés Olivier Mbaizo y el mediocampista alemán Leon Flach.

Sin apenas buscarlo, el Atlanta se encontró con un gol a segundos del final de la primera mitad en una brillante acción del prometedor Santiago Sosa.

El excentrocampista de River Plate recibió de espaldas en el pico del área izquierdo y, en una hábil maniobra, se dio la vuelta dejando atrás a su defensor, levantó la cabeza y colocó un disparo ajustado al palo largo.

El gol no espoleó la ofensiva de Atlanta en la segunda mitad y la zaga del Union supo controlar a la dupla ofensiva formada por el argentino Marcelino Moreno y el venezolano Josef Martínez para no pasar apuros.

Philadelphia acabó empatando el partido en un contraataque en el que el jamaicano Cory Burke se esforzó para llegar a un balón que se perdía por la línea de banda y mandó un centro al corazón del área para que Kacper Przybylko controlara y fusilara a Brad Guzán.

El polaco suma cinco dianas y es el máximo goleador de esta edición de la Liga de Campeones de Concacaf.

"Estamos entre los cuatro mejores del continente, suena loco", se felicitó Curtin. "Creo que todos tienen que estar contentos en el vestuario y en la grada".

Goles:

Philadelphia Union: Kacper Przybylko (88)

Atlanta United: Santiago Sosa (45+2)

Alineaciones:

Philadelphia Union: Andre Blake - Olivier Mbaizo, Jakob Glesnes, Jack Elliott, Kai Wagner - Alejandro Bedoya, Anthony Fontana (Matthew Real, 66), Leon Flach (Jake McGlynn, 89), Jamiro Monteiro - Sergio Santos (Cory Burke, 71) y Kacper Przybylko. DT: Jim Curtin.

Atlanta United: Brad Guzan - Brooks Lennon, Anton Walkes, Miles Robinson, George Bello - Jake Mulraney, Santiago Sosa, Erik López, Emerson Hyndman - Marcelino Moreno y Josef Martínez (Erick 'Cubo' Torres, 78). DT: Gabriel Heinze.

Tarjetas amarillas:

Philadelphia Union: Jack Elliott (43), Jamiro Monteiro (51), Matthew Real (80)

Atlanta United: Marcelino Moreno (61)