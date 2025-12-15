Perú declara alerta ante variante K de influenza y sarampión

Las autoridades sanitarias de Perú declararon el domingo (14.12.2025) alerta epidemiológica a nivel nacional, en previsión del probable ingreso al país de enfermedades como la influenza A H3N2 subtipo K y el sarampión, informó el Ministerio de Salud (Minsa).

El ministerio señaló en un comunicado que esta medida se ha tomado ante el incremento de viajes internacionales, la movilización interna y las aglomeraciones propias de las festividades de fin de año.

La medida dispone acciones específicas en vigilancia epidemiológica, laboratorio, inmunizaciones, comunicación, promoción de la salud y operaciones en salud, con el objetivo de garantizar "una respuesta oportuna del sistema sanitario".

En ese sentido, se recomendó a la población estar al día en su esquema de vacunación, especialmente contra el sarampión, adoptar medidas de prevención frente a las infecciones respiratorias y acudir al establecimiento de salud más cercano ante la presencia de síntomas.

El Minsa informó el pasado jueves que había activado sus protocolos de vigilancia ante el riesgo "de leve a moderado" de casos de la influenza A H3N2 subtipo K en el país, a pesar de que esta variante aún no ha sido identificada en Sudamérica.

El ministerio aclaró que este virus circula en el hemisferio norte por la temporada invernal y que el clima cálido de Sudamérica "limita su propagación masiva".

Añadió que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), no hay evidencia de mayor gravedad en este subtipo, aunque recomendó a las personas que retornen de Europa o Estados Unidos que estén alertas ante eventuales síntomas respiratorios.

Los centros de prevención y control de enfermedades en Europa han reportado que los casos se han presentado en Reino Unido, España, Alemania, Francia e Italia con un adelanto de tres a cuatro semanas antes que lo acostumbrado.



