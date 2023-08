París retira de sus calles los monopatines eléctricos en libre servicio

Los operadores esperan que los clientes opten por usar sus bicicletas en libre servicio, lo que debería permitirles por ahora no despedir a empleados.



Dott apenas trasladará 10 de sus 50 empleados de monopatines a bicicletas y aplicará un plan para la salvaguardia del empleo.



"El desarrollo de la bicicleta está en pleno crecimiento", con "perspectivas" muy interesantes, confirma Xavier Miraillès, de Lime, que puso a disposición de los parisinos 10.000 bicicletas.



Pero este modo de transporte podría ser menos popular que los monopatines.



Para los turistas, "la bicicleta es una alternativa", pero "no es la misma cosa, es más grande y más pesada y no es tan ágil", dice Amanda Rollins, 'influencer' estadounidense con 740.000 abonados en TikTok, y quien prefiere los patinetes.



Algunos usuarios regulares podrían optar por comprar uno o por un alquiler por día, media jornada o semana, como anunciaron el miércoles los distribuidores de motocicletas, scooters y monopatines eléctricos Volt.



"No es para nada libre servicio", dice a la AFP Grégory Coillot, fundador de la empresa.



La empresa, que lanzó la idea antes de la votación parisina, quiere proponer "a los que eran usuarios cotidianos" de monopatines en libre servicio, e "inclusive a los turistas", alquilarlos con miras a los Juegos Olímpicos.



Y quiere implantarse con 1.000 o 2.000 patinetes eléctricos en total, "especialmente en todos los puntos cruciales donde había una demanda importante" en libre servicio.