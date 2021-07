Para el gobierno cubano, la culpa de las protestas la tiene Twitter

Una campaña orquestada en Twitter desde Estados Unidos para desestabilizar el régimen. Ese es el gran argumento del gobierno cubano para explicar las históricas manifestaciones del 11 de julio, pero expertos consultados por la AFP no están totalmente convencidos.



"Tengo pruebas irrebatibles de que la mayoría de los usuarios que participaron en esta campaña se encontraban en EEUU y que utilizaron sistemas automatizados para la viralización de los contenidos, sin ser penalizados por la red social Twitter", aseguró el martes el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez.



Para el ministro, estas protestas, en las que miles de cubanos se manifestaron al grito de "libertad", "tenemos hambre" y "abajo la dictadura", no fueron un "estallido social", sino el resultado de una "guerra de comunicación y de información contra Cuba".



¿Y el gran culpable? La etiqueta #SOSCuba, lanzada a comienzos de julio para alertar sobre la grave situación sanitaria en la isla, que enfrenta un aumento de los casos de coronavirus, y para demandar ayuda humanitaria desde el exterior.



Para Julián Macías, experto español en redes sociales, invitado el martes a un programa de la televisión estatal cubana, hay muchos números extraños alrededor de esta palabra clave.



"Entre el día 5 de julio, cuando se empezó a usar el hashtag #SOSCuba, y el 8, se pusieron unos 5.000 tweets" con esta mención, explica Macías a la AFP.



Y no paró de crecer: 100.000, el día 9; 500.000, el 10; 1,5 millones, el 11; y dos millones, el 12, explicó, después de un minucioso análisis.



Cuentas automatizadas

Las cuentas que utilizan esta etiqueta "son de muchos sitios y para mí hay una red internacional de cuentas relacionadas con un espectro ideológico", pues "son las mismas cuentas que participaron en las campañas para atacar a Amlo (el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador), el gobierno de Argentina y el gobierno español", todos de izquierda.



Según él, se trata de cuentas falsas o cuentas automatizadas utilizadas para publicar un gran número de tuits.



Doug Madory, director de análisis de internet en la sociedad tecnológica Kentik, es más escéptico: "¿Alguien envía un tweet en Estados Unidos que lanza a la gente a la calle en Cuba? (...). Me cuesta creerlo".



"No sé si uno podría sentarse y tratar de crear una campaña en Twitter que tenga una influencia tal sobre el cubano promedio que, de la nada, lo convenza de hacer cosas que de otra manera no hubiera hecho", agrega.



Aunque reconoce la existencia de los tuits automatizados en las campañas, el experto dice que "es probable que esto también lo haga el gobierno cubano", algunos de cuyos seguidores son sorprendentemente idénticos en sus tuits.



Madory recuerda que frente a esto las autoridades disponen de un arma formidable a sus disposición: cerrar el grifo. De hecho, desde el mediodía del domingo hasta la mañana del miércoles, el internet móvil fue inaccesible.



Fue restablecido el miércoles, pero continúa inestable y es imposible acceder a las redes sociales.



"Guerra contra Cuba"

Aunque el gobierno no confirmó que había restringido internet y se limitó a subrayar su "derecho a defenderse", una presentadora de la televisión estatal dio la noticia la noche del martes.



"Entiendo como periodista, aunque me dañe, la medida del corte de las redes sociales porque es el área donde se está organizando la guerra contra Cuba", añadió.



Para el politólogo cubano Harold Cárdenas, "sería una simplificación decir que es una campaña de Estados Unidos, porque evidentemente hay muchas otras razones detrás de las protestas".



Por ejemplo, "conozco comunistas que estuvieron presos el otro día por estar en las protestas".



Esto "no significa que no haya responsabilidad por parte de Estados Unidos en el estallido", pues sus sanciones representan un "estrangulamiento intencional de la población cubana".



Y es cierto que las redes sociales "han servido para crear realidades paralelas", mientas que numerosas informaciones falsas e imágenes manipuladas han sido compartidas estos últimos días en Cuba. "Hay una intención también desde afuera para generar incertidumbre en el país".



Pero "creo que [las autoridades] atribuyen una importancia exagerada a lo que ocurrió en Twitter", pues estas manifestaciones estuvieron sobre todo motivadas por "el cansancio, el agotamiento económico".



Macías coincide con él: "Más allá [de] que es una campaña orquestada, hay movilizaciones, hay gente manifestándose, que está en contra, que tiene peticiones y lo que tienen que hacer el gobierno de Cuba es respetar el derecho de manifestación".