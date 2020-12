Papa Francisco realizará un histórico viaje a Irak en marzo

El papa Francisco viajará a Irak del 5 al 8 de marzo próximo, su primera gira internacional desde el inicio de la pandemia del coronavirus, para una visita histórica a uno de los países que más han sufrido por las guerras y el covid-19.



"Aceptando la invitación de la República de Irak y de la Iglesia católica local, el papa Francisco realizará un viaje apostólico a ese país del 5 al 8 de marzo de 2021, durante el cual visitará Bagdad", además de la región de Ur, donde según la tradición nació Abraham, la ciudad de Erbil, así como Mosul y Qaraqosh, en la llanura del Nínive, en el norte, informó este lunes el vocero del Vaticano, Matteo Bruni.



La llanura del Nínive fue ocupada por los yihadistas del grupo Estado Islámico (EI) entre 2014 y 2017, que proclamó Mosul como la capital de llamado "califato".



Se trata por lo tanto de una visita emblemática, que "simboliza un gesto de cercanía hacia toda la población de ese martirizado país", reconoció el portal de noticias del Vaticano, Vatican News.



El gobierno de Irak, que declaró la victoria sobre el grupo EI hace tres años, decretó en marzo un confinamiento en un intento de contener la pandemia, lo que generó graves consecuencias económicas para un país golpeado ya duramente por la crisis y las guerras.



Francisco, que quería que su primer viaje al extranjero fuera a uno de los lugares más afectados por el coronavirus, eligió Irak "por su fuerte simbolismo religioso y como un apoyo explícito al regreso de las comunidades cristianas, que huyeron ante el acoso del grupo Estado Islámico", explicó por su parte la página Religión Digital.



La persecución de cristianos

Según el portal del Vaticano, en Irak antes de 2003 --año del inicio de una intervención militar liderada por Estados Unidos que condujo a la caída de Sadam Husein-, los cristianos sumaban alrededor de 1 a 1,4 millones de personas.



"El horror de la guerra y la ocupación de la llanura de Nínive por el EI, entre 2014 y 2017, los redujo a entre 300.000 y 400.000", subraya esta fuente.



El viaje incluye por ello esa etapa muy importante en Nínive, epicentro de la persecución de los cristianos iraquíes.



Sin embargo, el Vaticano precisó este lunes que "el programa del viaje será publicado ulteriormente teniendo en cuenta la evolución de la crisis sanitaria mundial".



Francisco había expresado claramente su intención de visitar Irak en junio de 2019, durante una audiencia con los participantes en una conferencia sobre las iglesias orientales.



El viaje del papa representa "un mensaje de paz para Irak y para toda la región", reaccionó este lunes el ministerio de Relaciones Exteriores iraquí.



El 25 de enero de este año, el papa recibió en audiencia privada en el Vaticano al presidente iraquí Barham Salih, quien cursó oficialmente la invitación al pontífice tras subrayar el papel clave de los cristianos para la reconstrucción de su país.



Diálogo y tolerancia

Con el anuncio del viaje, recibido como una sorpresa, el papa argentino, que cumple 84 años el 17 de diciembre, desea confirmar su voluntad de diálogo con el mundo islámico.



El presidente Salih considera la visita papal una invitación a "la tolerancia y a la lucha contra el extremismo", según declaró tras conocer la noticia.



También el Patriarca de Babilonia de los Caldeos, Louis Raphaël Sako, quien se ordenó como sacerdote en Mosul y fue designado cardenal en 2018, se refirió al "mensaje de paz y tolerancia" que el papa llevará a católicos y musulmanes.



"Necesitamos escuchar ese mensaje de que somos hermanos y no enemigos", porque "nuestra presencia en Irak, Líbano, Siria y otros lugares está amenazada", dijo.



El purpurado subrayó además que el papa no corre peligro: "La seguridad no es muy mala", comentó en una entrevista a Radio Vaticano.



El portal del Vaticano recuerda que Juan Pablo II tenía programada una visita a Irak, a la llanura de Ur de los Caldeos, a finales del 1999, pero que fue suspendida tras meses de negociaciones a pedido de Sadam Husein.



"Veinte años después, el sueño de Juan Pablo II se hace realidad para su segundo sucesor", concluyó.