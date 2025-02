Panamá recibe primer vuelo con migrantes de varios países deportados por EE.UU.

El primer avión militar con 119 migrantes de varias nacionalidades enviados por Estados Unidos para ser repatriados llegó a Panamá, anunció este jueves el presidente José Raúl Mulino, quien había ofrecido a su país como "puente" en medio de la crisis con Washington por el canal.



"Ayer (miércoles) llegó en un vuelo de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos al aeropuerto de Howard (oeste de la capital) un vuelo con 119 personas de las nacionalidades más diversas del mundo. Esos vienen de Estados Unidos, haciendo puente con Panamá", afirmó Mulino, en conferencia de prensa.

Mulino explicó que los migrantes fueron llevados a hoteles para posteriormente ser enviados a un albergue en la provincia selvática del Darién, fronteriza con Colombia, donde hay una pista aérea que será usada en los vuelos de repatriación.



"Esperamos poder sacarlos de ahí lo antes posible a través de vuelos de los Estados Unidos, este es un aporte más que hace Panamá en el tema migratorio", agregó, sin precisar mayores detalles del proceso.



El mandatario señaló que los migrantes son ciudadanos de China, Pakistián, Afganistán y otros países, y dejó entrever que pronto arribarán dos vuelos más para llegar a un total de 360 expulsados.



Mulino ofreció para las deportaciones la pista de Metetí, en el Darién, a inicios de febrero durante la visita a Panamá del jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, marcada por las amenazas de Donald Trump de "recuperar" el canal para liberarlo de la "influencia china".



Washington ya tenía un acuerdo anterior con Panamá para financiar los vuelos para deportar a los migrantes que llegan al país centroamericano tras cruzar la inhóspita selva del Darién.



En el caso de los migrantes venezolanos el gobierno panameño está "ensayando posibilidades" para enviarlos a la localidad colombiana de Cúcuta, en la frontera con Venezuela, afirmó Mulino.



Caracas no permite vuelos desde Panamá después de que el gobierno de este país no reconociera la controvertida victoria del presidente Nicolás Maduro en las pasadas elecciones.



"El envío a Venezuela no es factible desde Panamá, nosotros no tenemos contacto alguno con el gobierno de Venezuela", declaró Mulino.