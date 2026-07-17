Panamá promueve ley para regular publicidad de influencers

Una diputada panameña impulsa un proyecto de ley para evitar que los creadores de contenido realicen publicidad encubierta en sus redes sociales.



La iniciativa busca obligar a los influencers a avisar a sus seguidores cuando estén promocionando en sus transmisiones productos o servicios por los que han recibido algún tipo de beneficio.



El objetivo es "brindarle protección al usuario para que pueda estar informado si le están vendiendo publicidad", porque "muchas veces" cree que está recibiendo un "consejo" cuando en realidad es una promoción encubierta, dijo el viernes a la AFP la diputada Walkiria Chandler.



"Esto no limita ni censura" los contenidos, aclaró la asambleísta de Vamos, una coalición opositora de 16 legisladores, de un total de 71 que tiene la cámara panameña.



El incumplimiento de la norma podría conllevar multas de miles de dólares.



En Panamá, unos 3,6 millones de personas (75% de la población) usan Internet. La red más popular es TikTok, con cerca de 3,2 millones de usuarios, seguida de Instagram y YouTube con 2,7 millones cada una y Facebook con 2 millones.



Estas plataformas representan "un ecosistema publicitario cuyo alcance supera al de cualquier medio audiovisual tradicional", indica el proyecto, que será sometido a discusión en las próximas semanas.



Un tercio de la población que accede a los contenidos digitales en Panamá es menor de edad y "especialmente vulnerable", agrega el texto.



Según Chandler, de este modo Panamá se sumará a países como España, México, Colombia, Argentina y Perú, donde ya existen regulaciones comerciales para los influencers.



Con esta iniciativa, esas personas deberán poner etiquetas como #Publicidad, #Patrocinado, #Colaboración, #Anuncio o #PublicidadPagada cuando hagan una promoción durante sus transmisiones.

