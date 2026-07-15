Países Bajos registra 900 muertes adicionales durante ola de calor

Países Bajos registró 911 muertes adicionales entre el 22 de junio y el 5 de julio durante una ola de calor que afectó a Europa occidental, informó este miércoles el Instituto Nacional de Salud Pública y Medio Ambiente (RIVM).

La cifra supera el número de fallecimientos que normalmente se espera para ese período.

"Se desconoce la causa de estas muertes, pero es muy probable que el calor haya desempeñado un papel", señaló el RIVM en un comunicado.

El organismo indicó que las personas mayores de 80 años fueron las más afectadas. También reportó un mayor impacto en el sur y el este de Países Bajos, donde las temperaturas alcanzaron hasta los 40 °C en algunas zonas.

Las recientes olas de calor en Europa han batido récords de temperatura y provocado miles de muertes en exceso en países como Bélgica, España, Francia y Reino Unido, de acuerdo con estimaciones oficiales.

El grupo científico World Weather Attribution concluyó que las olas de calor registradas en junio habrían sido "virtualmente imposibles" sin la influencia del cambio climático.