Padres cubanos hacen magia para aparecer juguetes esta Navidad

Para este Papá Noel, de 54 y profesión actor que prefiere guardar el anonimato, lo importante es crear una ilusión. "Habrá quien tenga una mejor Navidad, quien tenga una peor (...) lo importante es que haya sueños y que los sueños no se pierdan", dice a la AFP vestido con el tradicional traje rojo y blanco, botas y gorro incluidos.

Pero en una crisis como la que enfrenta Cuba actualmente, no todos los deseos de los menores se pueden hacer realidad.

"Muñecas, patines, jueguitos de cocina, hasta una bicicleta una vez me regalaron", dice transportándose al pasado. "Bastantes cosas que me regalaron cuando aquellos tiempos, pero eso ya no lo hay", se terminó a finales de la década de 1980, lamenta.