Padre de Messi desmiente una salida abrupta del PSG

"No hay absolutamente nada con ningún club para el año que viene. La decisión nunca se tomará antes de que Lionel termine la liga con el PSG", escribió Jorge Messi en su cuenta oficial de Instagram.



"Una vez que finalice la temporada, será el momento de analizar y ver lo que hay y entonces tomar una decisión", añadió.



"Siempre hay rumores y muchos usan el nombre de Lionel para ganar notoriedad, pero la verdad es solamente una y podemos asegurar que no hay nada con nadie. Ni verbal, ni firmado, ni pactado. Y no lo habrá hasta que no termine la temporada", insistió el padre de la estrella argentina.