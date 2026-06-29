Otro temblor sacude Caracas y La Guaira tras doble terremoto del miércoles

Nuevo temblor sacude Caracas y La Guaira

Sigue llegando ayuda internacional a Venezuela

Crecen las críticas a la gestión gubernamental del doble terremoto

Plazo para hallar sobrevivientes se agota en Venezuela

EE.UU. envía a Venezuela cientos de militares y equipos de rescate

Aumenta a 1.450 la cifra de muertos por terremotos en Venezuela

Delcy Rodríguez agradece a rescatistas internacionales

El terremoto que Venezuela esperaba, pero no pudo monitorear

Fuerte temblor sacude a Caracas y La Guaira tras doble terremoto del miércoles

Un fuerte temblor sacudió nuevamente Caracas y la vecina La Guaira este lunes (29.06.2026) por la mañana, poco después de las 07H00 locales (11H00 GMT), obligando a numerosas personas a salir nuevamente de sus viviendas, constataron periodistas de la AFP, casi cinco días después del doble sismo cuyo balance provisional ya ronda los 1.500 muertos.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el epicentro de temblor de este lunes de magnitud 4,6 se registró 27 kilómetros al norte de Caraballeda, un balneario favorito de los caraqueños en La Guaira.

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas estimó en 4,2 la magnitud de este nuevo temblor, con una profundidad de 2,9 kilómetros y un epicentro localizado a 10 kilómetros el este de La Guaira, una de las ciudad con mayor afectación por los dos terremotos del 24 de junio.

"Se sintió bastante"

Se trata del movimiento telúrico más intenso reportado desde el miércoles, cuando los dos sismos de 7,2 y 7,5 ocurrieron en menos de dos minutos. "Se sintió bastante", dijo a la AFP Isamel Díaz, un residente de La Guaira. "La diferencia al terremoto es que el terremoto vino de lado. Esta vino que rebotó el piso. Todos lo sentimos", dijo Fernan Hernández, mientras estaba tratando de encontrar a su hermano en las ruinas del edificio de cinco pisos donde vivía en La Guaira.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea dijo en un mensaje de Telegram: "Acabamos de tener una réplica de moderada intensidad. No tenemos reportes de daños adicionales en ninguna parte del territorio nacional".

Este nuevo temblor ocurre cuando socorristas venezolanos y extranjeros trabajan contra reloj para tratar de rescatar a personas con vida debajo de los escombros, pasadas ya las 72 horas críticas para hallar vida. Las autoridades evitan hablar de desaparecidos, pero de acuerdo con cifras de la ONU habría unos 50.000 desaparecidos.

(efe, afp, noticia en desarrollo)

Crecen las críticas a la gestión gubernamental del doble terremoto en Venezuela

En Venezuela, crece la frustración por la respuesta del Gobierno al doble terremoto del pasado 24 de junio. Rescatistas de 24 países trabajan sin cesar mientras helicópteros y aeronaves estadounidenses Osprey V-22 sobrevuelan La Guaira, epicentro del desastre.

La población no esconde su ira por la lenta y escasa ayuda del Gobierno. "Nosotros mismos somos los que hacemos todo. Nosotros mismos, nos ayudamos y confiando en que Dios, creemos que Dios nos sostuvo", declaró a AFP Dayana Lean, de 51 años, en playa Los Cocos, en La Guaira.

"Hay pocos espacios habilitados para refugios, debido a la cantidad de personas que quedamos en la calle", abundó por su parte Yelit Contreras, de 28 años.

"No tenemos el apoyo para sacar a nuestros familiares, nosotros mismos no podemos", dijo a la AFP Héctor Aguilera, de 60 años. Cuatro de sus familiares quedaron sepultados bajo un edificio colapsado. Recuperaron los cuerpos sin vida de dos personas.

"Sabemos que están muertos, pero aquí estamos esperando la respuesta de las autoridades", añadió. "No tenemos esperanzas, lo que me quedan son los recuerdos".

El último balance oficial es de 1.450 muertos, 20 más que el sábado, y 3.150 heridos. El Gobierno evita hablar de desaparecidos, una cifra que Naciones Unidas calcula en más de 50.000.

rml (afp, ap)

Países Bajos envía buque militar con ayuda humanitaria a Venezuela

El Gobierno neerlandés envió a Venezuela un buque con ayuda de emergencia que incluye alimentos y agua potable, para asistir a la población tras los devastadores terremotos que sacudieron el país el pasado miércoles (24.06.2026) y que dejan ya al menos 1.450 personas y 3.150 heridos.

Según explicó el Ministerio de Defensa de Países Bajos, el buque de la Armada HNLMS Groningen partió este domingo desde Curazao, isla neerlandesa en el Caribe, con reservas de agua y una planta potabilizadora capaz de producir agua potable adicional, lo que permitirá reforzar el abastecimiento en las zonas donde la infraestructura haya resultado dañada.

Además de trasladar la carga humanitaria necesaria a lo que el Gobierno neerlandés califica de “"ona de desastre", la tripulación del buque "está preparada para prestar ayuda de emergencia sobre el terreno, en coordinación con las autoridades venezolanas y Naciones Unidas".

El buque transporta también un helicóptero y dos embarcaciones rápidas, que facilitarán las labores de distribución de la ayuda y el acceso a las zonas afectadas.

Las Fuerzas Armadas de Países Bajos mantiene una presencia permanente en la región, preparadas para prestar ayuda de emergencia a petición de las autoridades locales, especialmente durante la temporada de huracanes.

rml (efe, X)

China enviará 14,7 millones de dólares en ayuda a Venezuela tras terremotos

China anunció este lunes (29.06.2026) que enviará 14,7 millones de dólares en ayuda humanitaria a Venezuela tras los dos potentes terremotos que han causado la muerte de más de 1.450 personas y, según la ONU, decenas de miles de desaparecidos.

El Gobierno chino proporcionará a Venezuela "suministros de emergencia gratuitos (...) para apoyar las labores de rescate" y "la reconstrucción posterior, declaró el portavoz del Ministerio de Exteriores Guo Jiakun, en rueda de prensa. Se entregarán "cuanto antes", añadió.

China también proporcionará al país latinoamericano imágenes por satélite de las zonas afectadas para ayudar en las labores de rescate y está dispuesta a aportar más apoyo "a medida que evolucione la situación", precisó el portavoz.

El presidente chino, Xi Jinping, envió el viernes un mensaje de condolencias a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. Se ha confirmado la muerte de ocho ciudadanos chinos en doble terremoto y otro sigue desaparecido, informaron el lunes los medios estatales chinos.



