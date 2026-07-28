Ortega busca ampliar mandato a 7 años y excluir a oposición de comicios en Nicaragua

La reforma constitucional impulsada por el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, propone ampliar de seis a siete años el periodo presidencial. El proyecto también busca impedir la participación de opositores en las elecciones, informó este martes la Asamblea Legislativa al recibir la iniciativa.

La Asamblea, controlada por el Gobierno, tiene previsto aprobar a inicios de septiembre las leyes solicitadas por Ortega. El objetivo es impedir que en los comicios participen "vendepatrias" y "golpistas" al servicio de Estados Unidos. Estos son términos que el mandatario suele utilizar para referirse a sus adversarios.

"Nuestro sistema de Estado y gobierno de pueblo presidente propone ordenarse con periodo efectivo de siete años renovables".

Así lo afirmó el presidente del Congreso, Gustavo Porras, al leer la parte introductoria de la propuesta.

El texto completo de la reforma todavía no ha sido difundido.

La ampliación del mandato "asegura estabilidad en visión, operatividad y continuidad, haciendo frente con toda energía y claridad a las urgencias".

Porras agregó que el proyecto contempla ese argumento para ampliar el periodo presidencial.

La copresidenta y esposa de Ortega, Rosario Murillo, explicó el lunes que el plan de reforma fue compartido con el cuerpo diplomático. Antes de su aprobación también habrá "consultas" con varios sectores de la sociedad nicaragüense.

Reforma de 2024 amplió el periodo presidencial

En 2024, una reforma a la Constitución amplió el periodo presidencial de cinco a seis años. La modificación también elevó a Murillo, entonces vicepresidenta, al puesto de copresidenta.

Además, la reforma aplazó para noviembre de 2027 los comicios que debían realizarse a finales de este año.

Varios países y organizaciones internacionales rechazan la intención de Ortega de excluir de las elecciones a los partidos opositores. El exguerrillero izquierdista permanece en el poder desde hace casi 20 años.

Estados Unidos advirtió que no se quedará de "brazos cruzados" frente a la "dictadura". La Unión Europea (UE) exhortó al Gobierno nicaragüense a convocar elecciones "de conformidad con las normas internacionales".

El presidente electo de Colombia, el derechista Abelardo de la Espriella, anunció que romperá relaciones con Nicaragua cuando asuma el cargo el 7 de agosto.

Por su parte, la presidenta de México, la izquierdista Claudia Sheinbaum, respondió que "cada país tiene su autodeterminación y decide cómo se organiza". La mandataria fue interrogada sobre el proyecto de reforma en Nicaragua.

Ortega y Murillo mantienen control del país

Ortega, de 80 años, y su esposa Rosario Murillo, de 75, gobiernan con amplio control sobre las instituciones y la sociedad. La pareja presidencial enfrenta críticas por la represión de las protestas de 2018. La violencia dejó más de 300 muertos, según la ONU.

Ortega y Murillo consideran esas movilizaciones como un "intento de golpe de Estado" patrocinado por Estados Unidos.

​