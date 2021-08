Opositores denuncian retención de candidata a vicepresidencia en Nicaragua

La opositora Alianza Ciudadanos por la Libertad (CxL) denunció que su candidata a la vicepresidencia de Nicaragua, una ex reina de belleza de 27 años, ha sido detenida en su domicilio por la policía sin que se precisaran los cargos.



La noche del martes, Berenice Quezada "fue notificada por las autoridades judiciales y el Ministerio Público (fiscalía) que quedaba a partir de ese momento en retención domiciliaria sin acceso a comunicación telefónica y con restricción migratoria", protestó la derechista CxL en su cuenta Twitter.



La agrupación dijo que su candidata también fue informada que está supuestamente "inhibida de postularse a cargos públicos de elección popular" y que deberá permanecer en su casa, en Managua, con custodia policial.



La detención de la ex Miss Nicaragua 2017 también fue denunciada en Twitter por la opositora alianza Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB).



Quezada fue inscrita el lunes ante el tribunal electoral como compañera de fórmula del candidato a la presidencia Oscar Sobalvarro, un exguerrillero de la extinta contrarrevolución que Estados Unidos financió en los años ochenta contra la revolución sandinista del actual presidente Daniel Ortega.



Ni la policía ni la fiscalía han confirmado hasta el momento si Quezada ha sido oficialmente detenida.



Otros 31 opositores, incluyendo siete aspirantes presidenciales, están presos desde junio bajo cargos de "traición a la patria", como parte de una nueva ola de arrestos previo a las elecciones generales del 7 de noviembre.



La denunciada reclusión de Quezada ocurrió horas después de que un grupo de partidarios del gobierno la acusara el martes ante la Procuraduría para de Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) de hacer un "llamado implícito a la violencia, al odio" y solicitara gestionar su inhibición ante las autoridades electorales.



El reclamo surgió luego de que Quezada abogara el lunes por la liberación de los "presos políticos" del gobierno y llamara al pueblo a votar "como lo ha hecho en las calles" en las protestas antigubernamentales de 2018, cuya represión dejó al menos 328 muertos y 2.000 heridos, según grupos humanitarios.



"Tenemos que demostrar [en las elecciones] del 7 de noviembre que Nicaragua no los quiere en el país", dijo en alusión al gobierno que preside Ortega desde 2007.



Daniel Ortega fue postulado el lunes por su partido para buscar un cuarto mandato sucesivo, en un clima de tensión política y sanciones internacionales.



Según el calendario electoral, el Consejo Supremo Electoral (CSE) tiene hasta el 9 de agosto para validar, subsanar o solicitar la sustitución de candidatos de las alianzas y partidos inscritos en el proceso electoral.