OpenAI busca respaldo del gobierno de EEUU para impulsar sus inversiones en IA

OpenAI, la empresa privada más grande del mundo, busca que el gobierno de Estados Unidos respalde préstamos para su enorme expansión de infraestructura, que eventualmente costará más de un billón de dólares, declaró el miércoles su directora financiera, Sarah Friar.

La petición de OpenAI, creadora de ChatGPT, llega en medio de una ambiciosa campaña de

adquisición de potencia informática y almacenamiento que ha generado preguntas sobre

cómo la compañía recuperará esas inversiones.

"Tenemos en mente un ecosistema compuesto por bancos, capital de inversión e incluso,

quizás, el gobierno", dijo la directora financiera de OpenAI, Sara Friar, durante una

conferencia organizada por The Wall Street Journal en California.

Las garantías de préstamos federales "reducirían considerablemente el costo de la

financiación", explicó.

La propuesta, inusual para un gigante de Silicon Valley, reduciría teóricamente los costos de

endeudamiento de OpenAI, ya que el gobierno absorbería las pérdidas si la empresa

incumpliera.

Estas garantías también ampliarían drásticamente el grupo potencial de prestamistas de

OpenAI, dado que muchos bancos e instituciones financieras enfrentan límites estrictos en

préstamos de alto riesgo.

Según algunas estimaciones, OpenAI se ha comprometido con aproximadamente un billón

de dólares en acuerdos de infraestructura solo este año, incluyendo una asociación de

300.000 millones con Oracle y un proyecto Stargate de 500.000 millones de dólares con

Oracle y SoftBank.

Friar negó reportes de que OpenAI estuviera pensando volverse pública.

"Una oferta pública de venta no está sobre la mesa ahora mismo", dijo la directora financiera

de OpenAI, enfatizando que la prioridad actual de la compañía es su crecimiento.



​