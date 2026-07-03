ONU: fenómeno de El Niño evoluciona hacia un "episodio fuerte"

El fenómeno climático de El Niño exhibe una "rápida evolución" hacia un "episodio fuerte" entre julio y septiembre, alcanzando el nivel 3 de 4, advirtió la ONU el viernes (03.07.2026), lo que aumenta la probabilidad de fenómenos meteorológicos extremos en todo el mundo.

"Ya se observan condiciones características de un episodio de El Niño, y se prevé que se intensifiquen rápidamente hasta convertirse en un episodio fuerte", dijo la secretaria general de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), Celeste Saulo, en su boletín climático estacional mensual.

"Esto aumentará las probabilidades de sequías y lluvias intensas, así como el riesgo de olas de calor terrestres y marinas en muchas regiones del mundo", agregó.

Climas extremos a partir de julio

El boletín de la OMM señala una evolución rápida hacia un episodio fuerte entre julio y septiembre, correspondiente al nivel 3 en una escala de 4.

Según la OMM, se instalaron condiciones de El Niño en el Pacífico tropical y se prevé su rápida intensificación en los próximos meses, lo que aumentará la probabilidad de olas de calor, sequías, lluvias intensas y otros fenómenos meteorológicos extremos en muchas partes del mundo.

Esta nueva actualización completa la publicada el 2 de junio por la OMM, que anunciaba la inminencia de un episodio de El Niño. Pocos días después, el 11 de junio, la Agencia estadounidense de Observación Oceánica y Atmosférica (NOAA) confirmó que el fenómeno comenzó en mayo.

Este fenómeno natural se produce habitualmente cada dos a siete años y dura aproximadamente entre nueve y doce meses, según la OMM. El Niño eleva la temperatura del agua en el centro y el este del Pacífico ecuatorial, modificando a escala mundial los patrones de vientos, presión y precipitaciones.

El último episodio de El Niño, en 2023 y 2024, convirtió esos años en los dos más cálidos jamás registrados. El fenómeno cíclico afecta por efecto dominó al clima mundial durante varios meses.



