ONU alerta sobre un "aumento sin precedentes" de nuevas drogas sintéticas en el mundo

El consumo de drogas en todo el mundo está creciendo, lo que incluye un preocupante "aumento sin precedentes" de nuevas sustancias sintéticas potentes y peligrosas, advirtió este viernes un organismo de control de la ONU.

Se estima que 331 millones de personas consumieron alguna sustancia psicoactiva en 2024, indicó la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en su Informe Mundial sobre las Drogas 2026.

Esta cifra representa el 6,2% de la población mundial de entre 15 y 64 años, un aumento con respecto al 5,2% registrado en 2014.

El cannabis continuó siendo la droga más consumida del mundo en 2024, seguido de los opioides, las anfetaminas, la cocaína y el éxtasis, señaló la UNODC.

Sin embargo, los nuevos opioides sintéticos, como los fentanilos, los nitazenos y las orfinas, utilizados como sustitutos de la heroína, se han vuelto cada vez más accesibles.

"Hemos observado un aumento sin precedentes de nuevos tipos de drogas en el mercado y, lo que es preocupante, algunas son más potentes o peligrosas que antes", aseguró la directora de la UNODC, Mónica Juma, en un comunicado.

Los productores de drogas siguieron creando nuevas sustancias sintéticas "en un intento por eludir las regulaciones y evitar ser detectados", señaló la agencia.

Las incautaciones de narcóticos en 2024 revelaron "cinco veces más tipos de drogas" que antes del año 2000, agregó.

"El número de nuevas sustancias psicoactivas (NSP) que, según los informes, han estado circulando en los mercados de drogas, alcanzó las 755 en 2024, y 118 de estas sustancias se reportaron por primera vez", señaló el organismo.

Consumo de cannabis sigue al alza

Por su parte, el mercado mundial del opio y la heroína continúa muy afectado por la prohibición del cultivo de amapola impuesta por los talibanes en Afganistán en 2022, según el informe.

Esta situación ha llevado a los traficantes a buscar alternativas sintéticas, como el fentanilo.

"El abandono de los opiáceos de origen vegetal en favor de los sintéticos podría provocar un cambio permanente en el mercado mundial de opioides, con repercusiones en la forma en que se consumen estas drogas y en los daños que acarrean", señaló la UNODC.

El organismo de control también observó la aparición de nuevos mercados para la metanfetamina, producida principalmente en Birmania, pero también en Norteamérica, África occidental y meridional, y el suroeste de Asia.

El consumo de cannabis también sigue creciendo, en parte debido a la legalización y la despenalización. El número de consumidores aumentó un 40% entre 2014 y 2024, y casi el 5% de la población mundial de entre 15 y 64 años consumió marihuana en 2024.

La producción de cocaína se multiplicó por más de cuatro durante la década analizada, y los traficantes incrementaron los suministros destinados tanto a los mercados consolidados de Europa, América y Oceanía como a los nuevos mercados de África y Asia, precisó la entidad de las Naciones Unidas.