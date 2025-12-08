ONU alerta de la "apatía" mundial al presentar su campaña humanitaria para 2026

La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) dijo este lunes (8.12.2025) que redujo su pedido anual de ayuda, buscando 23.000 millones de dólares (19.700 millones de euros) para 2026.

El llamamiento llega después de que el sector de ayuda y desarrollo sufrió un duro golpe cuando Estados Unidos recortó drásticamente los fondos , mientras que los trabajadores humanitarios han sido cada vez más atacados en los conflictos.

"Estamos en un tiempo de brutalidad, impunidad e indiferencia", declaró a los periodistas Tom Fletcher, responsable de Asuntos Humanitarios de la ONU.

El alto funcionario condenó "la ferocidad y la intensidad de los asesinatos, el completo desprecio por el derecho internacional, los horribles niveles de violencia sexual" que presenció sobre el terreno en 2025.

Pese a ello, la ONU solo pudo recaudar este año 12.000 millones de dólares de los 45.000 millones que solicitó, su nivel más bajo en una década, indicó el organismo.

Esto permitió ayudar únicamente a 98 millones de personas, 25 millones menos que el año anterior.

La coexistencia, bajo "ataque sostenido"

"Es un tiempo en el que las normas retroceden, en el que la estructura de la coexistencia está bajo ataque sostenido, en el que nuestros instintos de supervivencia han sido adormecidos por la distracción y corroídos por la apatía", denunció Fletcher.

Para 2026, la ONU presentó un plan limitado para recaudar al menos 23.000 millones de dólares y asistir a 87 millones de personas en los lugares más peligrosos del mundo, como la Franja de Gaza, Ucrania, Sudán, Haití y Birmania.

La ONU aspira a recaudar 33.000 millones de dólares para ayudar a 135 millones de personas en 2026, aunque es consciente de que alcanzar este objetivo será difícil debido a los recortes de la ayuda exterior del presidente estadounidense Donald Trump.

Fletcher afirmó que el objetivo de financiación limitado implicó tomar decisiones muy difíciles, y añadió que espera que Washington reconozca las reformas emprendidas para mejorar la eficiencia y vuelva a "renovar ese compromiso" de asistencia.

Naciones Unidas estima que 240 millones de personas en zonas de conflicto, afectadas por epidemias, o víctimas de desastres naturales y del cambio climático, necesitan ayuda de emergencia.

¿Por qué la ONU redujo su llamamiento de ayuda?

Hace un año, la ONU solicitó 47.000 millones de dólares pero recibió sólo 12.000 millones, "el nivel más bajo en una década", dijo Fletcher.

Ahora, la ONU se propone seguir un plan que "establece dónde debemos concentrar primero nuestra energía colectiva. Por lo tanto, se basa en decisiones angustiosas de vida o muerte", afirmó el jefe de Asuntos Humanitarios de la ONU.

La ONU espera recaudar 33.000 millones de dólares para ayudar a 135 millones de personas en 2026, pero es consciente de que esa cifra podría ser insuficiente, ya que los países están optando por recortar la ayuda al desarrollo para aumentar los presupuestos de defensa .

Fletcher señaló, asimismo, que los políticos extremistas también estaban engañando a la gente haciéndoles creer que sus impuestos financiaban en gran medida la ayuda, una afirmación muy alejada de la realidad.

"Sé que los presupuestos están ajustados ahora mismo, que las familias de todo el mundo están bajo presión, pero el mundo gastó 2,7 billones de dólares en defensa el año pasado, en armas y municiones. Pido un poco más del 1 % de esa cantidad", añadió.

¿A dónde va el dinero?

El nuevo llamamiento está "concentrado en salvar vidas allí donde los impactos golpean con más fuerza: guerras, desastres climáticos, terremotos, epidemias, cosechas fallidas", dijo Fletcher.

OCHA identificó las tres áreas principales en las que se necesita ayuda desesperadamente en 2026: