OMS examina vacuna de AstraZeneca por cuestionamientos sobre su eficacia

Ginebra, Suiza | Los expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) examinaron el lunes la vacuna contra el covid-19 de AstraZeneca, cuya eficacia se cuestiona ahora en las personas de mayor edad y contra la variante sudafricana del virus, haciendo incluso que ese país suspendiera temporalmente su campaña de inmunización.



La vacuna AstraZeneca/Oxford, que el Reino Unido fue el primero en administrar de forma masiva en diciembre, ya fue aprobada por otras naciones y por la Unión Europea (UE).



Pero, debido a la falta de datos sobre su eficacia en la población de edad más avanzada, algunos gobiernos decidieron recomendar su uso para personas de menos de 65 años, o incluso de 55, como en España.



El domingo, Sudáfrica suspendió el inicio de su programa de vacunación, que tenía que empezar estos días con un millón de dosis de AstraZeneca/Oxford, después de que un estudio revelara su eficacia "limitada" contra la variante local del virus.



Según los primeros resultados del estudio, esta vacuna es eficaz sólo un 22% ante las formas leves de la enfermedad causada por la variante sudafricana. Por el momento, no hay ningún resultado sobre los casos graves.



"Es demasiado pronto para rechazar esta vacuna" que es "una parte importante de la respuesta mundial a la pandemia actual", valoró sin embargo Richard Hatchett, uno de los responsables del mecanismo Covax para garantizar una distribución justa de los medios de lucha contra el covid-19.



"Es absolutamente crucial utilizar las herramientas de las que disponemos tan eficazmente como sea posible", agregó en rueda de prensa en la sede de la OMS en Ginebra.

Lea también BBC News Mundo COVID-19: ¿Sería fácil actualizar las vacunas si el virus se vuelve resistente? Que las mutaciones del coronavirus dejen inutilizables las vacunas es uno de los mayores temores en esta fase de la pandemia.

2,31 millones de muertos



"Creemos que nuestra vacuna protegerá pese a todo contra las formas graves de la enfermedad", afirmó de su lado un portavoz de AstraZeneca.



Con una eficacia media de 70%, el fármaco de AstraZeneca/Oxford es menos convincente que los de Pfizer/BioNTech o Moderna, cuyos niveles de eficacia superan el 90%.



Pero esta vacuna es más barata y más fácil de almacenar, porque no necesita estar a muy baja temperatura. Eso hace que sea más adecuada para las campañas de vacunación masivas.



La pandemia ha dejado más de 2,31 millones de muertos en el mundo desde que la oficina de la OMS en China notificó de la aparición de la enfermedad a finales diciembre de 2019, según un balance realizado por la AFP hasta el lunes. Más de 106 millones de casos han sido diagnosticados.



El martes, el equipo de expertos de la OMS que investiga en China el origen del virus ofrecerá una rueda de prensa.



Golpe económico

Las huellas de la crisis se sentirán, sin embargo, durante años. Así lo constató de nuevo el FMI, que destacó que el recrudecimiento de la pandemia en Latinoamérica amenaza con "frustrar una recuperación que ya es desigual" y que la economía regional retornará a niveles previos a la crisis sanitaria apenas en 2023.



Alejandro Werner, director para las Américas del FMI, y otros dos economistas advirtieron en una entrada en el blog de la entidad que "la plena recuperación está aún muy distante", pese a una mejora en las estimaciones en relación a pronósticos anteriores.



"El producto de la región retornará a los niveles previos a la pandemia apenas en 2023, y el PIB per cápita lo hará en 2025, es decir, más tarde que otras regiones del mundo", indicaron los expertos.



La región ha registrado 618.901 muertos y 19.575.623 contagios de covid-19, un golpe que según el FMI llevó a 17 millones de personas a una situación de pobreza.



Al menos 298 médicos y 25 enfermeros murieron en Perú por coronavirus, entre los más de 20.000 sanitarios que han contraído la enfermedad, mientras que Argentina descubrió en su territorio la circulación de dos variantes del covid-19 traídas por viajeros desde Brasil, según anunció este lunes el ministro de Salud.



Quien ya consiguió superar la enfermedad fue el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que reanudó este lunes sus actividades oficiales tras su diagnóstico del 24 de enero.



Criticado por relativizar la efectividad del tapabocas, el mandatario fue consultado si utilizaría ahora mascarilla, a lo que respondió: "No, no. Además de acuerdo a lo que plantean los médicos ya no contagio".



Mientras, en Estados Unidos se propaga rápidamente la variante identificada inicialmente en Reino Unido y amenaza con aumentar los contagios en momentos en que su prevalencia ya se duplica aproximadamente cada 10 días, indicó una nueva investigación.



Este domingo, el diputado republicano Ron Wright, de 67 años, falleció por covid-19, convirtiéndose en el primer congresista que pierde la vida por el virus en la nación más afectada en términos absolutos.

Lea también Nacional Llegó el día: estrictos protocolos marcan inicio del curso lectivo 2021 Le mostramos los protocolos sanitarios aplicados en la Escuela República de Chile, ubicada en Barrio Luján.

Vuelta a clases



Algunos países comienzan a atisbar, sin embargo, la luz al final del túnel.



Israel, que ya vacunó a más del 40% de su población, empezó el domingo a salir de su tercer confinamiento. Por la mañana, abrieron los comercios no esenciales en Jerusalén, como la peluquería de Eli Aroas.



"Informé a mis clientes que retomábamos el trabajo (...). Llegarán pronto y esperamos que sea el fin de esta historia", dijo con alegría este barbero de 58 años.



Austria suavizó igualmente sus restricciones el lunes y abrió escuelas, museos y comercios; como Quebec, Canadá, que hizo lo mismo con museos y comercios no esenciales.



En Holanda y Dinamarca, los estudiantes de las escuelas primarias también pudieron regresar, al igual que en Costa Rica, donde entre el entusiasmo de los alumnos y los temores de los padres, millares de estudiantes de centros públicos volvieron este lunes a clases presenciales parciales, después de casi un año de lecciones a distancia por la pandemia.