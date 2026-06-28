Ola de calor deja más de 1.300 muertes en Europa, según la OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó este domingo que se han registrado más de 1.300 muertes adicionales en Europa desde el pasado 21 de junio, todas atribuibles a la ola de calor sin precedentes que azota a gran parte del continente.

El fenómeno meteorológico, que inició durante la semana en los países occidentales, avanza ahora hacia el este, dejando a decenas de millones de personas bajo temperaturas extremas.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió a través de una publicación en la red social X que en este momento hay 150 millones de personas que viven bajo un calor extremo.

El jerarca calificó al estrés por calor como un "asesino silencioso" y recordó que las infraestructuras, hogares y escuelas de la región no fueron construidos para soportar este clima, el cual ya provoca el colapso de redes eléctricas y el cierre de centros educativos.

En Francia, las autoridades de salud anunciaron este domingo cerca de 1.000 muertes más de lo habitual desde el 24 de junio.

La agencia nacional de salud pública precisó que la afectación se concentra principalmente en mayores de 65 años y destacó un incremento del 40% en los fallecimientos ocurridos en los hogares. Al respecto, Philippe Juvin, jefe de urgencias del Hospital Pompidou de París, adelantó que el balance final probablemente será muy grave.

Por su parte, Alemania registró por segundo día consecutivo un récord provisional de temperatura al alcanzar los 41,7 °C, según datos del Servicio Meteorológico (DWD), superando el máximo de 41,5 °C reportado el sábado en Drewitz.

La República Checa también marcó un nuevo récord histórico este domingo con 41,1 °C en la localidad de Doksany, al norte de Praga, tras haber registrado 40,6 °C el día anterior.

Según proyecciones de AFP, se prevé que al menos 191 millones de personas sufran temperaturas de mínimo 35 °C durante este domingo, con máximas especialmente altas en Alemania, la República Checa, Hungría y Polonia.