Ola de calor: contrarreloj contra los incendios en Francia y España

España sufre algunos de los peores incendios forestales de su historia, que arden en varios frentes: la región de Madrid, las provincias aledañas de Ávila y Toledo y en la región de Valencia, en el este del país.

Los bomberos continúan sus labores en máxima alerta el martes, 28 de agosto de 2026, tras una noche "positiva".

​"Ha sido un trabajo muy importante y con un resultado razonablemente positivo", durante la noche, "con lo cual hoy podemos estar un poco más tranquilos", afirmó el ministerio del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una entrevista con la televisión pública española.

​"Estamos en unas horas críticas, hablamos de un momento fundamental en el que es necesario trabajar para adelantarse a la llegada de una nueva ola de calor", agregó.

Para el miércoles, se esperan temperaturas muy elevadas, baja humedad y vientos más fuertes, un panorama que podría complicar los esfuerzos para controlar el fuego.

Marlaska señaló que los incendios recientes han arrasado 77.000 hectáreas, lo que eleva a 175.000 la superficie total quemada en lo que va de año en España, seis veces la registrada en la misma fecha de 2025.

Desalojo de turistas

Por su parte, también Francia enfrenta una jornada que se teme más complicada que la de ayer por la llegada de la nueva ola de calor sobre la zona del megaincendio declarado a las puertas de Burdeos, que ha quemado ya 42.000 hectáreas y ha obligado a evacuar a más de 200.000 personas, aunque en la víspera no avanzó.

Las autoridades advirtieron de que el aumento previsto de las temperaturas, unido a una caída de la humedad ambiental, podría complicar las labores de extinción en el departamento de Gironda, donde el incendio sigue sin control, pero está "globalmente estable" al no sumar nuevas hectáreas quemadas, según el último informe facilitado anoche por la prefecta de Nueva Aquitania y Gironda, Sophie Brocas.

Unos 4.000 turistas que se encontraban en varios cámpines y residencias de la localidad de Lacanau deben ser evacuados con carácter preventivo ante las consecuencias negativas que pueda tener sobre el megaincendio en las cercanías de Burdeos la nueva ola de calor.

"Tormentas de fuego"

Las autoridades francesas atribuyen parte de la virulencia e imprevisibilidad del megaincendio de Gironda a las llamadas "tormentas de fuego" un fenómeno hasta ahora prácticamente desconocido en el país, en el que el propio incendio genera una gigantesca nube capaz de crear vientos, lanzar brasas a gran distancia y provocar nuevos focos.

"Nos enfrentamos a un fenómeno increíble, inédito y desconocido", ha dicho al respecto la prefecta de Gironda, Sophie Brocas.