Ofrecen recompensa por disco duro con $285 millones en bitcóins tirado por accidente

Un informático galés ofreció a un consejo municipal del país una cuantiosa recompensa por encontrar un disco duro, que tiró por accidente en 2013, con 210 millones de libras (285 millones de dólares) en bitcóins, informaron el viernes medios británicos.



Según James Howells, de 35 años, el disco duro de su viejo portátil, que dijo haber tirado accidentalmente en el verano de 2013, está en un vertedero en Newport, al sur de Gales.



Pero las autoridades locales no permiten excavar en el lugar afirmando que iría contra las normas y dañaría el medio ambiente.



"La actitud del consejo no tiene sentido", dijo el informático al periódico The Guardian, ofreciendo el 25% del valor de los bitcóins si se encuentra el disco duro.



Según la BBC, el disco duro contenía 7.500 bitcóins, comprados por casi nada en 2009, pero cuyo precio superaba el viernes los 38.000 dólares por unidad.



Howells explicó que había tirado por error el disco duro, idéntico a otro que tenía, mientras limpiaba su oficina.



Estima que hoy en día puede seguir funcionando: "la caja exterior puede estar oxidada. Pero hay una buena probabilidad de que el disco interno, donde se almacenan los datos, todavía funcione", dijo a The Guardian.



La ciudad de Newport, que reconoce haber sido contactada varias veces desde 2014 al respecto, argumenta que el costo de la búsqueda podría ascender a "millones de libras, sin garantía de que se encuentre o que siga funcionando".



"El consejo también ha dicho a Howells en varias ocasiones que nuestro permiso no nos autoriza a excavar en el lugar y que esto tendría un enorme impacto ambiental en la zona circundante. Así que hemos dejado claro que no podemos ayudarle en este caso", añadió una portavoz.



Howells aseguró haber encontrado a inversores financieros dispuestos a cubrir el costo de la búsqueda a cambio de una parte de las ganancias.