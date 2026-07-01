Océanos alcanzan récord de calor en mes de junio: Copernicus

Las temperaturas globales de la superficie del mar (TSM) ya han superado los niveles récord para esta época del año alcanzados en 2023 y 2024, según informó el miércoles (01.07.2026) el Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S) y el Servicio de Vigilancia Marina de Copernicus (CMEMS).

Según el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio, los datos diarios de la TSM registrados por el C3S superaron los niveles del 2024 el pasado 21 de junio, con 20,86 ºC, ligeramente por encima de los 20,83 ºC observados en 2023 y 2024.

Por otro lado, el CMEMS también registra temperaturas récord el 21 de junio, día en el que se alcanzaron los 21 ºC, superando en 0,1 ºC los récords anteriores de 2023 y 2024.

"Las condiciones actuales podrían indicar el inicio de una nueva fase que nos lleve, una vez más, a un territorio inexplorado", advirtió el director del C3S, Carlo Buontempo.

En los últimos tres años,el océano global extrapolar ha registrado temperaturas entre 0,35 ºC y 0,73 ºC más altas que la media a largo plazo, y en junio estas anomalías han alcanzado niveles récord para esta época del año.

Este nivel de calentamiento "sin precedentes" es un reflejo tanto del cambio climático como de un fenómeno de El Niño cuya intensidad "probablemente alcance niveles que no se han visto en décadas".

Según el comunicado, las elevadas temperaturas registradas generan una atmósfera más cálida y durante más tiempo, aportan energía adicional a las tormentas y aumentan la evaporación, lo que incrementa el riesgo de "precipitaciones extremas e inundaciones".

"También contribuye al aumento del nivel del mar y al deshielo, y ejerce presión sobre los ecosistemas marinos", añade el documento.