Nueve años de cárcel para gerente de diario crítico de Ortega en Nicaragua

El gerente del diario crítico La Prensa de Nicaragua, Juan Lorenzo Holmann Chamorro, fue condenado este jueves a nueve años de prisión por lavado de dinero, en uno de los varios procesos contra opositores al gobierno de Daniel Ortega, informó el propio medio.



Una jueza de Managua "sentenció este jueves a nueve años de cárcel al gerente general de la prensa", informó La Prensa en su página de internet.



"El Poder Judicial al servicio del régimen Ortega-Murillo condenó a nueve años de prisión injusta y una multa millonaria Juan Lorenzo Holmann (...) Expresamos nuestra enérgica condena", dijo por su parte el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), una ONG que acompaña los procesos.



Ortega gobierna el país desde el 2007 junto con su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta desde el 2017.



Según el periódico, Holmann, que lleva en prisión desde el 14 de agosto del año pasado, "cumplirá la condena hasta el 9 de septiembre del 2030".



La condena contra Holmann fue fijada por la jueza Nadia Tardencilla, quien el pasado 23 de marzo lo declaró culpable por lavar dinero, tras un juicio de tres días realizado a puertas cerradas en una cárcel de Managua.



"Soy fuerte"

"Yo estoy fuerte y así me mantendré. Esto va a pasar", declaró Holmann tras escuchar el veredicto, que ordena a su vez mantener las instalaciones del diario La Prensa "bajo custodia" de las autoridades.



Actualmente, la Prensa informa sólo a través de su plataforma digital con escaso personal y recursos, debido a que sus cuentas bancarias fueron intervenidas.



Se desconocen los detalles de la acusación por lavado de dinero que fue presentada por la Fiscalía, debido a que ni la prensa, ni el público tuvo acceso al juicio.



Según el diario, la fiscalía, acusó a Holmann de ocultar información de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), blanco recientemente de una investigación por lavado de dinero. "No existe un informe económico de la policía que confirme" el delito, denunció la defensa de Holmann, citado por el periódico.



La Prensa ha mantenido una posición crítica hacia el gobierno de Ortega. El diario, que fue fundado hace casi un siglo, también jugó un papel importante en la lucha contra la pasada dictadura de Anastasio Somoza.



Holmann es primo de la exaspirante a la presidencia de la oposición Cristiana Chamorro, quien el 22 de marzo fue condenada a ocho años de prisión domiciliaria por lavado de dinero y otros delitos imputados por el gobierno.



Según la justicia, Cristiana cometió los delitos a través de la FVBCH que ella dirigió en el pasado para promover la libertad de expresión. Ella rechazó los cargos.



La opositora, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), se perfilaba como potencial rival para enfrentar la reelección de Ortega, quien logró un cuarto mandato consecutivo en los comicios del 2021.



Holmann y Chamorro son parte de los 46 opositores que fueron detenidos el año pasado en la antesala de las elecciones, acusados en su mayoría de atentar contra la integridad nacional.



Los arrestos fueron condenados por la comunidad internacional, que ha exigido su liberación.



Ortega, por su parte, acusó a los opositores presos de conspirar para derrocarlo, con el apoyo de Washington. La oposición y la comunidad internacional consideran que se trató de una maniobra para continuar en el poder.



De los 46 detenidos, al menos a 42 han sido declarados culpables desde que iniciaron los juicios el 1 de febrero.



De ellos, 40 ya han sido sentenciados a penas de hasta 13 años.



Uno de los presos, el ex guerrillero sandinista, Hugo Torres, de 76 años, murió tras pasar varios meses preso.



Los juicios se amparan en una ley de Defensa de la Soberanía, aprobada por diputados del gobierno en 2020, que castiga a quienes apoyan sanciones y la injerencia extranjera en los asuntos internos, entre otros actos.



El Cenidh informó que aún quedan por ser enjuiciados tres opositores, entre ellos dos dirigentes empresariales.