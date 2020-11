Nuera de Trump planea postularse al Senado, según medios

Lara Trump, nuera del presidente Donald Trump, planea postularse para el Senado en su estado natal de Carolina del Norte en 2022, informaron el jueves medios estadounidenses.



La noticia, publicada en el New York Times y en el portal Politico, surge cuando el presidente saliente aún se rehúsa a aceptar su derrota ante Joe Biden en las elecciones del 3 de noviembre.



Lara Trump, de 38 años y esposa de Eric, el hijo menor del multimillonario republicano con su primera esposa, Ivana, "dijo a sus cercanos que planeaba postularse para el Senado en 2022", dijo el New York Times, citando a tres "aliados" que permanecieron en el anonimato.



El actual senador republicano Richard Burr ha anunciado que no se presentará a la reelección. La lista de candidatos republicanos para reemplazarlo promete ser larga, y Politico dice que el actual jefe de gabinete de Trump, Mark Meadows, el exgobernador Pat McGory y el gobernador saliente Dan Forest son posibles contendientes.



Carolina del Norte es un estado históricamente republicano y votó por Donald Trump el 3 de noviembre, pero con un margen menor que en 2016.



Cada vez se ve más como un posible estado clave, es decir, susceptible de cambiar de un campo al otro.