"Nos fuimos para siempre": Maduro afirma que Venezuela no volverá a la OEA

Caracas, Venezuela | El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó este lunes que su país no volverá a ser parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), organismo del que se deslindó en 2019 por discrepancias.



"Nosotros nos fuimos de ahí, nos fuimos para siempre y no pensamos volver", dijo Maduro durante su programa de televisión tras avalar las palabras de su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, sobre el organismo.



"Recomiendo que desaparezca la OEA, que no sirve para nada", dijo López Obrador el jueves pasado en su conferencia matutina.



Maduro coincidió en que la OEA debería "desaparecer". "Nuestro camino es UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas), nuestro camino es la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), nuestro camino es el ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América)".



Venezuela dejó de pertenecer a la OEA en abril de 2019 después de haberlo solicitado dos años antes por discrepancias, pero recientemente el presidente de Colombia, Gustavo Petro, abogó por el reingreso de su país vecino al organismo.



"Claro que sí me interesa y lo estoy luchando que Venezuela reingrese al sistema interamericano de derechos humanos", dijo Petro el pasado 19 de abril durante la sesión protocolar del Consejo Permanente, órgano ejecutivo de la OEA, en Washington.



Maduro y Petro habían conversado sobre el reingreso de Venezuela al sistema interamericano en noviembre del año pasado, aunque sin conclusiones definitivas.



Maduro ha mantenido un discurso crítico con la OEA desde hace años y especialmente desde que el organismo reconoció como autoridad legítima de Venezuela a la Asamblea Nacional "democráticamente elegida" en 2015, encabezada por el opositor Juan Guaidó, después de cuestionar su reelección en 2018.



En la organización sesionó un representante de Guaidó hasta que la propia oposición venezolana puso fin en enero de 2023 al gobierno provisional que presidía. Actualmente, Venezuela no tiene representantes.