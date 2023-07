"Nos estamos muriendo": Trabajadores de construcción golpeados por ola de calor en EE. UU.

"He sufrido golpes de calor en varias ocasiones ¿Y saben qué se siente? Calambres en las piernas, en los brazos, dolor de cabeza, ganas de vomitar y el corazón acelerado. Cuando me quejo con mi supervisor, que está abajo, me dice que siga produciendo. Yo me bajo porque no aguanto... si me quedo cinco minutos más ya no cuento esta historia", dijo este pintor, de 42 años, frente a un grupo de colegas reunidos el último viernes para manifestar en los alrededores de la Alcaldía de Houston.