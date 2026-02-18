¿No le sirve YouTube? Se reporta caída a nivel mundial

Este martes 17 de febrero, la plataforma de videos YouTube experimentó una interrupción masiva que dejó sin servicio a miles de usuarios a nivel mundial.

De acuerdo con el sitio especializado Downdetector, que recopila reportes de fallas en servicios digitales, se registraron más de 10.000 denuncias a nivel global.

Los problemas más frecuentes fueron que no pueden reproducir videos, acceder a contenido o cargar la plataforma.

Durante la caída, los usuarios reportaron errores como pantallas negras, mensajes de “ocurrió un error, por favor inténtalo más tarde” y cargas infinitas.

Las fallas también se extendieron a servicios relacionados como YouTube Music y YouTube TV.

Hasta el momento, la compañía no ha emitido una explicación oficial sobre el origen de la interrupción.

La caída generó una oleada de comentarios en redes sociales; algunos pensaron que era el Internet que les estaba fallando.