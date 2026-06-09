Nintendo anuncia remake del juego "The Legend of Zelda: Ocarina of Time"

El gigante japonés de videojuegos Nintendo anunció el martes el lanzamiento este año de una nueva versión de su juego de aventuras "The Legend of Zelda: Ocarina of Time" para su consola Switch 2.



Lanzado a finales de 1998 en la consola Nintendo 64, "The Legend of Zelda: Ocarina of Time" fue uno de los títulos más conocidos de su época, con un universo en 3D muy detallado.



Su sistema de combate permitía a los jugadores fijar un objetivo entre los enemigos, algo que desde entonces existe normalmente en la industria del videojuego.



La compañía dio pocos detalles sobre la nueva versión de "Ocarina of Time" durante una transmisión en directo en su canal de Youtube, y sólo dijo que el juego llegará este año, coincidiendo con el 40º aniversario de la serie.



Como en la mayoría de los episodios de esta saga, creada en 1986 por Shigeru Miyamoto, el padre de Mario, "Ocarina of Time" narra las aventuras de un elfo con una túnica verde, Link, que se enfrenta al señor del mal Ganondorf para rescatar a la princesa Zelda.



La prensa especializada suele describir "Ocarina of Time" como uno de los mejores videojuegos de la historia. Y en la web de reseñas Metacritic, encabeza la clasificación de los mejores títulos de todos los tiempos, con una nota media de 99 sobre 100.



La serie ha vendido más de 140 millones de copias en todo el mundo. Su último gran título "Tears of the Kingdom", lanzado en 2023, se convirtió en el juego que más rápidamente se vendió de toda la saga.



Una película de acción real basada en el universo del juego está prevista para 2027.

