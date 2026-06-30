Niño de tres años fue rescatado seis días después de sismos en Venezuela

Un equipo de socorristas jordanos logró rescatar este martes con vida a un niño de tres años que había quedado sepultado bajo los escombros por los dos terremotos que sacudieron a Venezuela el 24 de junio.



El rescate del pequeño se considera una muy rara excepción, al ocurrir seis días después de los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que causaron casi 2.000 muertes.



Los expertos estiman una ventana de 72 horas para lograr sacar con vida a las personas sepultadas en un terremoto.



En las imágenes difundidas por las autoridades jordanas se puede ver al niño, que no parecía dar señales de vida, extraído de los escombros por los socorristas en horas de la madrugada y llevado rápidamente, cubierto por una manta, a una ambulancia.



El niño recibió los primeros auxilios y fue trasladado luego a un hospital, indicó un comunicado de la Defensa Civil de Jordania.



El video, que se reproduce viralmente en las redes sociales, también fue transmitido por la televisión oficial venezolana VTV.



Según el parte oficial del gobierno de Venezuela, este martes solamente ha habido ese rescate.



El lunes habían sido sacadas con vida de entre los escombros cuatro personas, frente a 2.407 el primer día en el estado de La Guaira, zona cero de los sismos ubicada a unos 40 km de Caracas.



En total, 6.461 personas fueron rescatas en La Guaira hasta este martes.



Según los cálculos oficiales, el día de los sismos había unas 30.000 personas en ese estado costero, entre las localidades de Catia La Mar y Caraballeda, de las cuales entre 13.400 y 13.500 lograron salir "por sus propios medios o ayudados por amigos y familiares".



"Podemos estar en una cifra de 19.861 personas que salvaron la vida en La Guaira", declaró este martes el presidente del parlamento, Rodríguez, quien se ha encargado de dar los balances oficiales de la tragedia.

