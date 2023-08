Niño de 9 años dispara y mata a otro menor en Florida

Miami, Estados Unidos | Un niño de 9 años mató a otro de 6 en Jacksonville, en el noreste de Florida, al dispararle en la cabeza con una pistola por accidente, informó la policía local en rueda de prensa.



Los hechos ocurrieron el lunes por la tarde, según explicó J.D. Stronko, jefe asistente de la oficina del sheriff de Jacksonville.



"La investigación inicial determinó que dos menores se encontraban en el interior de la vivienda al cuidado de un adulto", dijo el agente. "Uno de los menores se hizo con un arma de fuego y realizó un solo disparo que alcanzó a la víctima".



No hay indicios de violencia criminal en este caso, pero agentes de la oficina del sheriff están investigando cómo llegó el arma a manos del joven homicida, indicó Stronko.



El oficial no pudo precisar la relación entre los dos niños implicados, debido a normas de protección de menores.



La víctima fue transportada a un hospital, donde se la declaró muerta.



En Estados Unidos ha habido 240 tiroteos involuntarios por parte de niños en lo que va del año, según Everytown for Gun Safety, una oenegé que promueve una mayor restricción en el uso de las armas de fuego.



El grupo calcula que casi un niño al día agarra un arma de fuego cargada y se dispara a sí mismo o a otra persona en Estados Unidos.