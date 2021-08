Niño afgano refugiado en Reino Unido muere al caer por ventana de hotel

Un niño refugiado afgano recién llegado a Reino Unido con su familia se cayó desde la ventana de un hotel en Sheffield, norte de Inglaterra, y murió, anunció el jueves la policía local.



La policía de Yorkshire del Sur recibió el aviso de la caída mortal del niño de cinco años el miércoles y el jueves se confirmó que acababa de llegar con su familia desde Afganistán.



Según los medios británicos, el hotel acoge a refugiados afganos que trabajaron para el Reino Unido.



La BBC informó de que el niño se cayó desde la novena planta del hotel.



Un intérprete afgano de 35 años que también está en el hotel explicó al periódico The Sun que acompañó a la madre y a su hijo al hospital. La madre "me explicó que el niño estaba cerca de la ventana y miraba hacia abajo" antes del accidente.



Enver Solomon, responsable del Refugee Council, una organización no gubernamental de ayuda a los refugiados, calificó el accidente de "terrible tragedia para una familia que vivió dramas y sufrimientos para llegar al Reino Unido".



